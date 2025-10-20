У Нью-Йорку заборонили використовувати ШІ для маніпуляцій із цінами на житло

Штат Нью-Йорк запровадив заборону для орендодавців використовувати ШІ, щоб узгоджувати або фіксувати орендну плату. Відповідний закон підписала губернаторка Кеті Хочул з метою зупинити «цінові змови». Про це повідомляє The verge.

Деталі

Річ у тому, що компанії на кшталт RealPage пропонували орендодавцям програмне забезпечення, яке за допомогою алгоритмів «оптимізує» орендну плату та визначає «ідеальну» ціну.

Хоч у RealPage і заявляють, що їхня технологія допомагає підвищити прибутковість бізнесу, такі алгоритми «спотворюють ринок» і погіршують становище орендарів, коли житлова криза в США досягла історичного рівня.

За оцінками законодавців, використання таких систем коштувало орендарям близько $3,8 млрд у 2024 році, а діяльність RealPage пов’язують зі стрімким зростанням рент по країні. Через це уряд США вже подав на компанію позов.