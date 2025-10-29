Система BankID НБУ зміцнює позиції: ідентифікації за квартал зросли на 17%

Система віддаленої ідентифікації BankID НБУ продовжує зростати та залишається одним з основних інструментів доступу українців до онлайн-послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка використання

У III кварталі 2025 року через систему було здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій. Це на 17% більше, ніж за попередній квартал.

Зростання охопило як державний, так і комерційний сектори:

Некомерційні абоненти (державні установи) — зростання на 18%.

Комерційні абоненти — зростання на 3%.

Державні послуги — драйвер зростання

Найбільший внесок у зростання некомерційного сегменту зробили державні онлайн-портали. 64% від усіх ідентифікацій (17,6 млн) припали на ID.GOV.UA, показавши зростання на 20%.

Активність у державних застосунках:

Мобільний застосунок «Резерв+»: 5,5 млн ідентифікацій (+18%).

Застосунок «Дія»: 2,6 млн ідентифікацій (+10%).

Особливо значно зросла кількість транзакцій в освітньому застосунку «Мрія» — у 10 разів, до 91 тис. ідентифікацій.

Розширення та тарифи

За III квартал 2025 року до системи приєдналися нові надавачі послуг, включаючи сервіси «зарплата на вимогу», платформи для нерухомості та фінансові компанії.

Станом на кінець вересня 2025 року, BankID НБУ об'єднував 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів — надавачів послуг.

У вересні НБУ також оптимізував міжабонентські тарифи, щоб підвищити привабливість системи для нових сегментів бізнесу та стимулювати створення інноваційних онлайн-рішень. Очікується, що це сприятиме збалансованому розвитку ринку цифрової ідентифікації в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у першому півріччі 2025 року українці стали активніше використовувати систему BankID Національного банку України (НБУ) для електронної ідентифікації. За цей період було здійснено 50,8 млн успішних ідентифікацій, з яких 23,6 млн припали на другий квартал.