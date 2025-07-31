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31 липня 2025, 17:09

Система BankID НБУ: кількість ідентифікацій зросла на 32%

У першому півріччі 2025 року українці стали активніше використовувати систему BankID Національного банку України (НБУ) для електронної ідентифікації. За цей період було здійснено 50,8 млн успішних ідентифікацій, з яких 23,6 млн припали на другий квартал. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У першому півріччі 2025 року українці стали активніше використовувати систему BankID Національного банку України (НБУ) для електронної ідентифікації.
Фото: НБУ

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Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість успішних ідентифікацій зросла на 12,4 млн, або на 32%. Також спостерігається зростання на 3% (понад 1,4 млн ідентифікацій) порівняно з другим півріччям 2024 року.

«Така динаміка зростання свідчить про стабільно високий попит на систему BankID НБУ як на надійний та зручний інструмент дистанційного підтвердження особи для отримання онлайн-послуг як у державному, так і комерційному секторі», — йдеться у повідомленні.

Розширення кола учасників

За підсумками першого півріччя 2025 року система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів — надавачів послуг.

У першому півріччі 2025 року до системи приєдналися три нові абоненти:

  • фінансова компанія, яка надає послуги онлайн-кредитування;
  • платформа онлайн-запису до лікарів та на медичні консультації;
  • сервіс для надання послуг з ремонту, клінінгу та перевезень.

Ключові зміни в документах системи

З 1 червня 2025 року система BankID НБУ перейшла на нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом системи.

У зв’язку з цим:

  • абонент-ідентифікатор має ознайомлювати користувача з переліком даних, що передаватимуться, та назвою абонентського вузла до того, як він надасть згоду на передачу своїх даних;
  • встановлено обмеження на час дії посилання, за яким користувач переходить до платіжного застосунку банку;
  • оновлено вимоги до передачі та обробки даних, що містяться в електронній анкеті.

«Відповідні зміни спрямовані на посилення безпеки, конфіденційності даних користувачів та підвищення прозорості взаємодії між абонентами», — підкреслили у НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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