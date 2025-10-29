На українсько-угорському кордоні запрацювала система збору біометричних даних

З 28 жовтня на всіх функціонуючих пунктах пропуску на кордоні між Україною та Угорщиною впроваджено європейську систему в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Система EES передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн (до яких належать і українці) при перетині кордону Європейського Союзу.

Мета

Впровадження EES покликане:

Прискорити прикордонний контроль.

Підвищити безпеку на кордоні.

Забезпечити точний облік термінів перебування іноземців у ЄС.

За даними угорської сторони, система почала діяти поетапно. Раніше вона вже була запущена у пунктах пропуску «Берегшурань — Лужанка» (з 12 жовтня) та «Захонь — Чоп» (з 21 жовтня).

ДПСУ звертає увагу громадян, що функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування своїх подорожей.

