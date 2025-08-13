Перед поїздкою за межі України на транспортному засобі особистого користування потрібно мати при собі перелік необхідних документів. Про це нагадала Державна митна служба.
13 серпня 2025, 19:09
Митниця назвала перелік документів для виїзду за кордон на авто
Які потрібно мати документи
Зокрема потрібні:
- паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд назад;
- розпізнавальний знак держави реєстрації автомобіля;
- водійське посвідчення національного або міжнародного зразка (залежно від вимог країни призначення);
- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена карта»;
- державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Протокол (сертифікат) перевірки технічного стану транспортного засобу при вʼїзді на територію Румунії та Молдови.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
Дуже чітко та зрозуміло, дякую. :) З таким підходом, багато тексту, можна було простіше:
«Для виїзду за кордон потрібно керуватись законодаством України»