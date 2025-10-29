Ціни на нафту зростають на тлі оптимізму щодо зустрічі лідерів США та Китаю

Ціни на нафту зросли в середу, 29 жовтня, завдяки значному скороченню запасів нафти у США та оптимізму щодо майбутньої зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Китаю — двох найбільших споживачів нафти у світі. Про це повідомляє Reuters.

Як змінилися ціни

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,34%, до $64,62 за барель.

Ф'ючерси на американську WTI піднялися на 0,33%, до $60,35.

Новий імпульс у відносинах США-Китай

Китайське МЗС підтвердило, що президент Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у четвер у Пусані, Південна Корея. Очікується, що зустріч «вдихне новий імпульс у розвиток відносин».

Китай також висловив готовність співпрацювати у боротьбі з фентанілом. Це сталося після того, як Трамп заявив, що може знизити тарифи на китайські товари в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних прекурсорів фентанілу.

Значне скорочення запасів у США

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня значно скоротилися:

Запаси нафти впали на 4,02 млн барелів.

Запаси бензину знизилися на 6,35 млн барелів.

Запаси дистилятів скоротилися на 4,36 млн барелів.

Таке несподівано велике скорочення запасів спричинило зростання цін на попередній сесії і продовжує підтримувати ринок сьогодні.

Вплив санкцій та позиція OPEC+

Як зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, хоча несподіване скорочення запасів і підтримало ціни, основними рушіями ринку залишаються санкційні ризики та позиція OPEC+. Вона попередила, що ралі може бути обмеженим через м'якість попиту та наявність вільних потужностей.

Минулого тижня Brent і WTI досягли найбільшого тижневого приросту з червня після того, як президент Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній («Лукойл» та «Роснєфть»).

Проте сумніви щодо того, чи зможуть санкції компенсувати надлишок пропозиції, а також розмови про можливе збільшення видобутку OPEC+ призвели до падіння обох бенчмарків на 1,9% на попередній сесії.

Щодо OPEC+, джерела повідомляють, що група схиляється до помірного збільшення видобутку у грудні, можливо, на 137 000 барелів на добу.

Гендиректор саудівської Aramco заявив, що попит на нафту залишається високим, а попит із Китаю — стабільно сильним.