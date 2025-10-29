Ціни на нафту зростають на тлі оптимізму щодо зустрічі лідерів США та Китаю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 13:32

Ціни на нафту зростають на тлі оптимізму щодо зустрічі лідерів США та Китаю

Ціни на нафту зросли в середу, 29 жовтня, завдяки значному скороченню запасів нафти у США та оптимізму щодо майбутньої зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Китаю — двох найбільших споживачів нафти у світі. Про це повідомляє Reuters.

Фото: pixabay.com
Ціни на нафту зростають

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,34%, до $64,62 за барель.

Ф'ючерси на американську WTI піднялися на 0,33%, до $60,35.

Новий імпульс у відносинах США-Китай

Китайське МЗС підтвердило, що президент Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у четвер у Пусані, Південна Корея. Очікується, що зустріч «вдихне новий імпульс у розвиток відносин».

Китай також висловив готовність співпрацювати у боротьбі з фентанілом. Це сталося після того, як Трамп заявив, що може знизити тарифи на китайські товари в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних прекурсорів фентанілу.

Значне скорочення запасів у США

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня значно скоротилися:

  • Запаси нафти впали на 4,02 млн барелів.
  • Запаси бензину знизилися на 6,35 млн барелів.
  • Запаси дистилятів скоротилися на 4,36 млн барелів.

Таке несподівано велике скорочення запасів спричинило зростання цін на попередній сесії і продовжує підтримувати ринок сьогодні.

Вплив санкцій та позиція OPEC+

Як зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, хоча несподіване скорочення запасів і підтримало ціни, основними рушіями ринку залишаються санкційні ризики та позиція OPEC+. Вона попередила, що ралі може бути обмеженим через м'якість попиту та наявність вільних потужностей.

Минулого тижня Brent і WTI досягли найбільшого тижневого приросту з червня після того, як президент Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній («Лукойл» та «Роснєфть»).

Проте сумніви щодо того, чи зможуть санкції компенсувати надлишок пропозиції, а також розмови про можливе збільшення видобутку OPEC+ призвели до падіння обох бенчмарків на 1,9% на попередній сесії.

Щодо OPEC+, джерела повідомляють, що група схиляється до помірного збільшення видобутку у грудні, можливо, на 137 000 барелів на добу.

Гендиректор саудівської Aramco заявив, що попит на нафту залишається високим, а попит із Китаю — стабільно сильним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами