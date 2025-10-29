Ціни на нафту зросли в середу, 29 жовтня, завдяки значному скороченню запасів нафти у США та оптимізму щодо майбутньої зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Китаю — двох найбільших споживачів нафти у світі. Про це повідомляє Reuters.
Ціни на нафту зростають на тлі оптимізму щодо зустрічі лідерів США та Китаю
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як змінилися ціни
Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,34%, до $64,62 за барель.
Ф'ючерси на американську WTI піднялися на 0,33%, до $60,35.
Новий імпульс у відносинах США-Китай
Китайське МЗС підтвердило, що президент Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у четвер у Пусані, Південна Корея. Очікується, що зустріч «вдихне новий імпульс у розвиток відносин».
Китай також висловив готовність співпрацювати у боротьбі з фентанілом. Це сталося після того, як Трамп заявив, що може знизити тарифи на китайські товари в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних прекурсорів фентанілу.
Значне скорочення запасів у США
За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня значно скоротилися:
- Запаси нафти впали на 4,02 млн барелів.
- Запаси бензину знизилися на 6,35 млн барелів.
- Запаси дистилятів скоротилися на 4,36 млн барелів.
Таке несподівано велике скорочення запасів спричинило зростання цін на попередній сесії і продовжує підтримувати ринок сьогодні.
Вплив санкцій та позиція OPEC+
Як зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, хоча несподіване скорочення запасів і підтримало ціни, основними рушіями ринку залишаються санкційні ризики та позиція OPEC+. Вона попередила, що ралі може бути обмеженим через м'якість попиту та наявність вільних потужностей.
Минулого тижня Brent і WTI досягли найбільшого тижневого приросту з червня після того, як президент Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній («Лукойл» та «Роснєфть»).
Проте сумніви щодо того, чи зможуть санкції компенсувати надлишок пропозиції, а також розмови про можливе збільшення видобутку OPEC+ призвели до падіння обох бенчмарків на 1,9% на попередній сесії.
Щодо OPEC+, джерела повідомляють, що група схиляється до помірного збільшення видобутку у грудні, можливо, на 137 000 барелів на добу.
Гендиректор саудівської Aramco заявив, що попит на нафту залишається високим, а попит із Китаю — стабільно сильним.
Коментарі