$2 млн за продаж домену: із чим стикнувся monobank та як це може вплинути на клієнтів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 16:00

$2 млн за продаж домену: із чим стикнувся monobank та як це може вплинути на клієнтів

Нещодавня історія з monobank привернула увагу всієї фінтех-спільноти України. Йдеться про домен monobank.com, власник якого, за словами співзасновника банку Олега Гороховського, нібито пропонував продати адресу за два мільйони доларів. Цей випадок — яскравий приклад явища, яке у світі називають кіберсквотингом. Про наслідки ситуації, що склалася, і варіанти зниження ризиків для бізнесу«Мінфіну» написав керуючий партнер Юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Олександр Курявий.

Нещодавня історія з monobank привернула увагу всієї фінтех-спільноти України.

Що сталося

Домен monobank.com був зареєстрований ще у 2014 році — за три роки до появи українського monobank. Власником домену є приватна особа Богдан Шевчук, який заперечує будь-які спроби «продати» домен за мільйони та стверджує, що діє законно. Водночас команда монобанку вважає, що використання цієї адреси створює ризики для користувачів: клієнти можуть потрапити на сторонній сайт, сприйнявши його за офіційний ресурс банку, і залишити там свої персональні дані.

З юридичної точки зору ситуація непроста: домен був зареєстрований раніше, однак бренд monobank набув значної популярності, і тепер банк має законне право захищати свою торговельну марку від дій, що можуть створювати плутанину або шкодити репутації.

Що таке кіберсквотинг

Кіберсквотинг (cybersquatting) — це практика, коли особа реєструє або утримує доменне ім'я, схоже на вже відомий бренд чи торговельну марку, з метою отримання вигоди. Найчастіше — для подальшого продажу, переадресації трафіку або створення асоціації з популярним брендом.

У міжнародній практиці така поведінка розглядається як недобросовісне використання комерційної репутації іншої особи/ В Україні термін «кіберсквотинг» законодавчо не визначено, однак подібні дії підпадають під:

  • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
  • Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
  • а також під загальні положення цивільного законодавства про захист немайнових прав та ділової репутації.

Як вирішуються доменні спори

Для українських доменів (.ua) існує процедура UA-DRP (Ukrainian Domain Name Dispute Resolution Policy), яка дозволяє правовласнику ініціювати передачу або скасування домену, якщо доведено:

1. Схожість домену до ступеня змішування з торговельною маркою;
2. Відсутність законних прав чи інтересів у поточного власника;
3. Використання домену з недобросовісним умислом (наприклад, продаж бренду чи введення споживачів в оману).

Як саме працює процедура UA-DRP

Процедура UA-DRP — це позасудовий механізм вирішення доменних спорів, який діє під егідою Центру арбітражу та медіації ВОІВ (WIPO) і використовується для доменів у зоні .ua та її піддоменах. Вона проходить повністю онлайн і триває зазвичай 30−60 днів.

Правовласник подає електронну скаргу з доказами свого права на торговельну марку, а також матеріалами, що підтверджують недобросовісне використання домену. Після розгляду справи арбітражна панель ухвалює рішення — передати домен правовласнику або скасувати його реєстрацію. Це рішення є обов’язковим до виконання для реєстратора домену, тож процедура вважається ефективною альтернативою судовому процесу.

Для міжнародних зон (.com, .net, .org) діє аналогічна процедура UDRP, яку адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO). Такі справи розглядаються онлайн, і рішення ухвалюється арбітражною комісією без суду.

У чому складність ситуації з monobank Проблема полягає у часі реєстрації домену. Оскільки monobank.com з’явився до створення банку, довести «поганий намір» при його первинній реєстрації складно.

Однак правова позиція monobank може будуватися на фактичному використанні домену. Якщо власник домену нині намагається отримати вигоду з популярності бренду або пропонує його продаж за непропорційно високу ціну, це може трактуватися як зловживання правом або паразитування на торговельній марці.

Міжнародна практика неодноразово ставала на бік компаній у подібних випадках, коли доведено, що домен використовувався саме для експлуатації чужої ділової репутації.

Які ризики несе кіберсквотер

Для власника домену ризики цілком реальні:

  • Втрата домену за рішенням UA-DRP або UDRP;
  • Судовий позов за недобросовісну конкуренцію чи порушення прав на торговельну
  • марку;
  • Адміністративна або кримінальна відповідальність, якщо домен використовується
  • для фішингу (тобто шахрайського збору персональних чи фінансових даних через
  • підроблені сайти).

Крім того, існує суттєвий репутаційний ризик: публічна історія про «продаж бренду за мільйони» часто створює негативне тло для власника домену, навіть якщо юридично його дії не порушують закон.

Об'єкти, що під загрозою сквотингу:

1. Доменні імена у всіх популярних зонах (.com, .ua, .net, .org).
2. Варіації назв із друкарськими помилками (typosquatting).
3. Імена користувачів у соціальних мережах (username squatting).
4. Нові цифрові активи — домени Web3, NFT, токени, віртуальні торгові марки.

Бізнеси, які не дбають про своє цифрове поле заздалегідь, ризикують втратити контроль над власним іменем, а разом із ним — і довіру клієнтів.

Як запобігти кіберсквотингу

1. Зареєструйте бренд заздалегідь — як торговельну марку і як домен у ключових зонах.
2. Ведіть постійний моніторинг доменів та соцмереж на предмет схожих назв.

3. Визначте внутрішню політику реагування на випадки кіберсквотингу у корпоративних документах.
4. Використовуйте офіційні канали комунікації, чітко інформуючи клієнтів, які домени є справжніми.
5. Не стимулюйте ринок викупів — іноді судова процедура або арбітраж вигідніші за сплату вимог сквотеру.

Додатковою страховкою є реєстрація доменного імені як торговельної марки, якщо воно фактично використовується у комерційній діяльності та виконує розпізнавальну функцію бренду — це забезпечує правовласнику ширший юридичний захист і перевагу в доменних спорах.

Висновок

Ситуація з monobank демонструє, що в епоху цифрової економіки бренд — це не лише логотип чи реклама, а й доменне ім'я. Втрата контролю над ним може мати наслідки, порівнянні з репутаційною кризою.

Юридичний захист має починатися ще до запуску продукту: завчасна реєстрація доменів, торговельних марок і системний моніторинг — це не витрати, а страховка репутації. Той, хто не подбав про це сьогодні, завтра може опинитися у ситуації, коли його власне ім'я продають за мільйони. І тоді мова піде не про домен — а про довіру, яку повернути значно важче.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
financialGenius
financialGenius
29 жовтня 2025, 16:59
#
«Домен monobank.com був зареєстрований ще у 2014 році — за три роки до появи українського monobank.» Вот главное что бы понимать проблему с которой столкнулся собственник этого домена. Если он раньше зарегестрировал , может ему и стоит подавать в европейские суды на запрет домена и стянуть штрафы за плагиат ?
+
0
Я. ..
Я. ..
29 жовтня 2025, 17:05
#
Це все дуже класно, тільки до чого тут патент на ТМ монобанку, якщо доменне ім`я було зареєстровано за 3 роки до появи банку в принципі, у вас патент і право на тм має дію в зворотньому часі чи що?)) аналогічно і всі названі закони, закон не має дії в зворотньому часі, тож як ви будете відстоювати своє право на запатентований торговий знак, якщо патент ви отримали в 2017, а доменне ім`я зареєстровано в 2014?)) Звісно в нашій банановій республіці можливий і такий прецедент, але це буде вже не в межах закону, бо так можна через 50 років зареєструвати патент, а потім віджати таким же чином домен в когось))
+
0
Я. ..
Я. ..
29 жовтня 2025, 17:07
#
І ще, не схоже що цей Богдан саме кіберсквотер, бо очевидно він не міг знати на три роки вперед, який домен реєструвати))

Кіберсквотер, це той хто реєструє з метою продажу доменні імена, як правило вже популярні, а монобанку тоді ще в природі не існувало.

Це як історія з видавцями гри Сталкер, хотіли теж доменне ім`я гарне купити, але трохи не встигли з реєстрацією потрібного домену і ім`я вже було зайняте.
+
0
Я. ..
Я. ..
29 жовтня 2025, 17:09
#
«коли його власне ім'я продають за мільйони»

Ну так це реальність, зараз хто завгодно може полетіти в умовну Монголію чи будь-куди, де немає в монобанку патенту на свою ж тм, зареєструвати там патент на 1×1 лого монобанку, домен і назву тм, і все, за ним буде правда, ну такі реалії, бо патент діє в кожній країні окремо, хто перший встиг, того і капці.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Fuzzy и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами