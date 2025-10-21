Співзасновник monobank Олег Гороховський підтвердив, що власник домену monobank.com, вимагає $2 мільйони за його продаж. За словами Гороховського, юристи компанії наразі вивчають цю ситуацію та шукають шляхи її вирішення. Про це повідомляє Dev.ua.

Реакція monobank

Ситуація стала публічною після того, як користувачі у LinkedIn почали помилково відмічати сторінку monobank.com у дописах, пов'язаних з маркетинговою кампанією українського банку. У коментарях представники команди monobank закликали користувачів скаржитися на цей акаунт.

Олег Гороховський лаконічно прокоментував ситуацію журналістам, підтвердивши факт.

«Знаємо. Це сквотер. Він хоче щось там $2 млн чи щось подібне… Юристи пропрацьовують», — заявив співзасновник monobank.

Що відомо про власника домену

Перевірка доменного імені monobank.com показує, що воно було зареєстроване ще у 2014 році, тобто задовго до запуску українського monobank. Власником домену вказана особа на ім'я Богдан Шевчук.

Цікаво, що в мережі LinkedIn існує сторінка компанії «Monobank.Inc» (monobank.com), де засновником також вказаний Богдан Шевчук. При цьому датою заснування компанії вказано 2021 рік — саме тоді оновлювалися реєстраційні дані домену.

На самому сайті monobank.com відвідувачам пропонують «забронювати картку» та надають посилання на додаток для торгівлі криптовалютами.