29 жовтня 2025, 11:53

Китайські автомобілі вперше випередили корейців у Європі — продажі зашкалюють

Китайські автовиробники продемонстрували найкращий місячний результат в історії європейського ринку, перевершивши попередні максимуми завдяки зростаючому попиту на електричні та гібридні моделі, повідомляє Bloomberg.

Китайські автовиробники продемонстрували найкращий місячний результат в історії європейського ринку, перевершивши попередні максимуми завдяки зростаючому попиту на електричні та гібридні моделі, повідомляє Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЗа даними дослідницької компанії Dataforce, компанії на чолі з BYD, SAIC Motor та Chery Automobile захопили рекордні 7,4% усіх продажів легкових автомобілів у Європі та вперше обійшли південнокорейських автовиробників, таких як Kia.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

BYD лідирує

За даними дослідницької компанії Dataforce, компанії на чолі з BYD, SAIC Motor та Chery Automobile захопили рекордні 7,4% усіх продажів легкових автомобілів у Європі та вперше обійшли південнокорейських автовиробників, таких як Kia.

Прискорення продажів у вересні було за місяцями сталого зростання. BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, розширив дилерську мережу і модельний ряд гібридів і електромобілів, що підключаються.

Зміни були особливо помітні у Великій Британії, на яку припадає майже половина європейських продажів китайських виробників. Попит був стимульований дворічною зміною номерних знаків у країні, а також наголосив на зростаючій привабливості брендів.

Читайте також: Продажі Tesla в Європі впали на 10,5%, BYD набирає обертів

Британські імпортні мита у розмірі 10% значно нижчі від підвищених мит на китайські електромобілі, введених Європейським союзом минулого року.

Продажі BYD у Великій Британії зросли в шість разів у порівнянні зі серпнем, практично зрівнявшись із показниками MG від SAIC. Бренди Chery Omoda та Jaecoo також набирають популярності завдяки новим гібридним позашляховикам.

Успіхи в Європі підкреслюють зростання нерівності в автомобільній промисловості, де більш дешеві технології акумуляторів дають китайським виробникам конкурентну перевагу.

Європейські бренди, які вже втратили частку на ринку електромобілів у Китаї, тепер стикаються з зростаючою конкуренцією на внутрішньому ринку, оскільки китайські виробники прискорюють вихід на зарубіжні ринки в умовах надлишку потужностей на материку.

Продаж гібридів

За даними Європейської асоціації автовиробників, продажі гібридів, що підключаються в Європі, у вересні зросли на 62%. Продаж гібридів, які не потребують підзарядки, зросли на 15%.

Високий попит на доступніші моделі також сприяв зростанню продажів європейських автовиробників, таких як Volkswagen і Renault. Проте значна частина зростання припала на частку китайських виробників: за даними Schmidt Automotive Research, їхня частка в Західній Європі досягла 8%, вперше обігнавши південнокорейські бренди.

За даними Dataforce, частка китайських брендів на ринку гібридів, що підключаються, в Європі зросла більш ніж на 7 процентних пунктів, досягнувши 20% у вересні. Частка електромобілів у вересні зросла на 1,7 процентних пункти, досягнувши 11%, і досягла б 13%, якби враховувалися продажі від партнерства Zhejiang Leapmotor Technology Co. зі Stellantis NV та підприємства Ebro-Chery.

«Споживачі явно схиляються до гібридів, що підключаються, і зараз їх пропонують за розумними цінами тільки китайські бренди», — заявив аналітик Bloomberg Intelligence Майкл Дін. «Питання тепер у тому, чи європейські автовиробники зможуть наростити виробництво PHEV досить швидко — і за доступною ціною, — щоб конкурувати».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
