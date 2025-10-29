Як заробляти на готельній нерухомості? У новому випуску говоримо з Артуром Лупашкою, співвласником Numo Development та засновником Ribas Hotels Group, про реальні кейси інвестування у готелі та сервісні апартаменти в Україні.
29 жовтня 2025, 11:14
Інвестиції в готелі: реальний дохід і перспективи ринку (відео)
- Чому девелопери активно будують саме дохідну нерухомість і які проєкти зараз приносять 10−12% річних?
- Які переваги інвестицій в готелі й чому «гарантований мінімум» у договорі не завжди означає стабільність доходу?
