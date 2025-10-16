Розслідування FT: як компанії Трампа заробили $1 млрд на криптовалюті

Американський президент Дональд Трамп та його сім'я створили швидкозростаючу імперію цифрових активів, яка процвітає завдяки сприятливій для галузі політиці адміністрації. Такий висновок робить The Financial Times за результатами свого розслідування. «Мінфін» наводить скорочену версію матеріалу.

Минулого року, коли Дональд Трамп стикався з юридичними проблемами, він стверджував, що його фінансові ресурси виснажуються. Тоді ще майбутній президент заявив: якщо штраф у розмірі $500 млн не буде зменшено до $100 млн, йому доведеться продати свої активи у сфері нерухомості.

Як президентська посада допомогла Трампу збільшити дохід

Однак після переобрання фінансова ситуація Трампа значно покращала. Він заробив мільйони на продажі брендованих товарів: Біблія, одеколон, кросівки та гітари з автографами.

Крім того, він отримав значні доходи від соціальних мереж та ресурсів новин, які виплатили йому значні кошти за результатами позовів, порушених проти них Трампом. Його дружина Меланія підписала контракт із Amazon на створення документального фільму на $40 млн, що значно перевищує стандартні розцінки в індустрії.

Особливе місце у заробітках Трампа займає його криптовалютна імперія, створена за його особистої та його сім'ї активної участі. За останній рік ці проекти принесли понад $1 млрд прибутку до вирахування податків, багато в чому завдяки сприятливій для галузі політиці адміністрації.

Розрахунки FT враховують лише реалізований прибуток, але криптовалютні проекти також значно збільшили статки Трампу на папері. Наприклад, його частка в Trump Media & Technology Group, що управляє Truth Social і біткоін-казначейством, оцінюється в $1,9 млрд.

Ерік Трамп, син президента, підтвердив, що реальні доходи можуть бути ще вищими. Криптовалютна імперія Трампа складається з безлічі непрозорих підприємств, включаючи цифрові колекційні картки, мемкоіни, стейблкоіни та децентралізовані фінансові платформи. Усі вони говорять про свій зв'язок із сім'єю президента.

Заробітки на крипті

Криптовалютні підприємства Трампа принесли понад $1 млрд.

Дохід за токенами станом на 9 жовтня

Джерело: аналіз даних блокчейну, проведений FT

Доходи від цих проектів залучили великих іноземних інвесторів, включаючи мільярдерів та організації, пов'язані з державами. Серед них виявилася і людина, дії якої раніше розслідувалися американською владою.

Під час свого президентства Трамп виконав обіцянку стати «першим президентом, який підтримує криптовалюту». Він ініціював створення національного резерву біткоїнів та призначив на ключові позиції в регулюючих органах США осіб, дружньо налаштованих до криптовалютів. Під його керівництвом Комісія з цінних паперів та бірж припинила розслідування великих криптовалютних компаній.

За останні дев'ять місяців ціна біткоїну неодноразово досягала рекордних значень, а компанії, що залишили США за адміністрації Джо Байдена, повернулися на ринок. Керівників криптовалютних компаній зустріли в Білому домі з розкритими обіймами.

Чому Трамп захопився ктиптовалютою

Трамп не одразу став прихильником криптовалют. У роки, що передували його передвиборчій кампанії 2024 року, він називав криптовалюти «заснованими на повітрі», а біткоїн — «аферою». На певному етапі він навіть назвав антиамериканською криптовалюту через її здатність конкурувати з доларом.

Однак під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп змінив свою позицію. Він критикував банки Уолл-стріт, стверджуючи, що його бізнес позбавили фінансування з політичних причин. Це, за словами Еріка Трампа, стало однією із причин звернення до криптовалютної індустрії.

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв покласти край «хрестовому походу Байдена проти криптовалют», звільнити голову SEC Гері Генслера у перший же день свого президентства та створити національний резерв біткоїнів у США. «Правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», — заявив він на криптоконференції у Нешвіллі у липні 2024 року.

Як змінювалася державна позиція США до ринку криптовалют при Трампі

Адміністрація Трампа продемонструвала значний зсув щодо криптовалютів, який контрастував з більш обережною політикою адміністрації Байдена. У той час як адміністрація Байдена побоювалася волатильності цін та потенційного шахрайства у сфері криптовалюту, Трамп активно підтримував цей сектор, що призвело до зростання цін на біткоїн та інші токени.

Під час президентства Трампа правоохоронці США пом'якшили свою позицію щодо криптовалютних компаній. Наприклад, Сем Бенкман-Фрід з FTX, звинувачений у шахрайстві та відмиванні грошей, був взятий під варту, але пізніше ситуація змінилася.

Підтримка Трампа криптовалютного сектора залучила значні кошти до його передвиборчої кампанії та фонду інавгурації. У 2023 році криптоінвестори створили Super Pac під назвою Fairshake, який зібрав понад $260 млн для підтримки кандидатів у Конгрес, які виступають за криптовалюти. При цьому, майже вдвічі більше коштів було спрямовано на підтримку республіканців, ніж демократів.

Відразу після вступу на посаду Трамп почав активно просувати криптовалюти. У день своєї інавгурації він призначив на посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Пола Аткінса, прихильника криптовалют. З того часу SEC припинила чи врегулювала справи з деякими спонсорами інавгурації, включаючи Coinbase, Ripple Labs та Consensys.

Для стимулювання розвитку криптовалютного ринку Трамп підписав указ, який дозволяє американцям інвестувати частину своїх пенсійних накопичень у цифрові активи. Також було скасовано регулювання, яке обмежує участь великих банків у криптовалютних операціях.

Крім того, Трамп помилував творця Silk Road Росса Ульбріхта та співробітників криптовалютної біржі BitMEX, що було сприйнято у галузі позитивно.

Інвестори зустріли новий підхід до криптовалют з ентузіазмом, що призвело до значного зростання цін на біткоін та інші токени. Сімейний бізнес Трампа також активно інвестував у криптовалюти, скуповуючи біткоїни та запускаючи різні проекти, щоб отримати вигоду від зростання цін.

Криптопроєкти Трампа

Перед вступом на посаду Трамп запустив мемкоіни, пов'язані зі своєю персоною та його дружиною Меланією. Аналіз, проведений FT, показав, що ці токени, які не мають конкретної мети, крім спекуляцій, принесли близько $427 млн. у вигляді продажів і торгових комісій.

При цьому, точний розподіл прибутку від мемкоінов залишається невідомим. На офіційному сайті Get Trump Memes зазначено, що компаніям, пов'язаним з Трампом, належить 80% підприємства, а єдиною компанією, згаданою на сайті $MELANIA, є сімейна компанія Трампа MKT World.

Президент Трамп використав свої повноваження для просування криптовалютних проектів. На початку року вартість токена $TRUMP знизилася, але ситуація змінилася, коли Трамп анонсував приватну вечерю в одному зі своїх гольф-клубів для 220 найбільших власників мемкоіна у травні.

Трамп сам заробив сотні мільйонів на World Liberty Financial, компанії, заснованої його синами та представником Стіва Уіткоффа. Ця компанія випускає два токена: WLFI, що дає право голосу, і стейблкоїн, прив'язаний до долара USD1.

FT оцінює доходи компанії від продажу токена WLFI у $550 млн, а від стейблкоїну USD1 — у $2,71 млрд.

Для підтримки вартості USD1 компанія повинна зберігати активи, що не приносить негайного прибутку, але за інвестування в короткострокові американські боргові зобов'язання могла б заробити близько $40 млн на відсотках та комісіях.

DT Marks DEFI LLC, що належить сім'ї Трамп, спочатку мала 75% акцій World Liberty Financial, а зараз її частка становить 38%. Деталі продажу невідомі.

У своїй фінансовій декларації за 2024 рік Трамп вказав прибуток у $57,3 млн від World Liberty Financial. Також Трамп заробив мільйони на продажі цифрових карток із його зображенням у костюмі супергероя або за кермом мотоцикла.

Навіть компанії Трампа, не пов'язані з криптовалютами, отримали зиск. Trump Media & Technology Group, втративши $401 млн у 2024 році, переключилася на криптовалюти і залучила мільярди для покупки токенів, запустивши кілька біткоін-фондів. Це принесло компанії дохід понад $3 млрд, з яких понад половина належить Трампу (його частка становить майже 53%).

Більшістю криптовалютних активів Трампа управляє безвідкличний траст, який захищає президента від неправомірних дій, згідно з твердженням Білого дому. Проте Трамп не передав активи в «сліпий» траст, а залишився його єдиним бенефіціаром, що дозволяє йому використовувати їх після того, як він піде з поста.

Один із менш відомих, але важливих прикладів взаємодії Трампа зі світом криптовалют, пов'язаний з Джастіном Саном, криптомільярдером китайського походження, якого Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила в шахрайстві та маніпулюванні ринком. Після торішніх виборів він вклав $75 млн у компанію World Liberty Financial.

Через три місяці SEC, яка була під контролем адміністрації Трампа, призупинила справу проти Sun, щоб розглянути можливість його врегулювання. Сан відреагував на цю подію з оптимізмом, використовуючи серію смайликів для рукостискання.

У травні він зустрівся з президентом у його гольф-клубі у Вірджинії. Sun також став одним із найактивніших промоутерів мемкоіна $TRUMP, заявивши про намір вкласти ще 100 мільйонів доларів у цю криптовалюту.

Сан стверджує, що його інтерес до проектів, пов'язаних із Трампом, пояснюється його позитивним ставленням до політики адміністрації США в галузі регулювання криптовалют, а також підтримкою цієї технології з боку президента та його кабінету. Білий дім, у свою чергу, заявляє, що підтримує розвиток криптовалютів, які, на їхню думку, демократи несправедливо критикують, прагнучи підірвати позиції США як світового лідера у цій сфері.

Міжнародні інвестори злітаються на криптопроекти Трампа

Міжнародні інвестори, включаючи представників державних структур, також виявляють інтерес до криптовалютних проектів, пов'язаних із Трампом. Наприклад, інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі на початку року придбала стейблкоїн, підтримуваний Трампом, на суму $2 млрд. Китайська компанія GD Culture Group оголосила про плани залучити $300 млн для покупки біткоїну та мемкоїну $TRUMP.

У червні фонд Aqua 1 Foundation з ОАЕ став найбільшим інвестором компанії World Liberty Financial, вклавши $100 млн у цифрові токени, випущені цією компанією.

Трамп продовжує отримувати політичну вигоду з криптовалютних пожертвувань. За першу половину 2025 року Super Pac Трампа отримав не менше $41 млн від криптовалютних інвесторів, що дозволило йому фінансувати кандидатів, які підтримують його платформу, на майбутніх проміжних виборах.

World Liberty Financial також підтримує нову групу Digital Freedom Fund Pac, яка має на меті просування криптовалютноъ концепцію президента Трампа. Криптовалютні мільярдери близнюки Вінклвосс пожертвували цій групі біткоїни на суму $21 млн, а криптовалютна біржа Kraken зробила внесок у розмірі $1 млн.

Як заробляє на крипті оточення президента

Від відродження криптовалют значний зиск можуть отримати і члени кабінету міністрів. Брокерська компанія Cantor Fitzgerald, якою володіє син міністра торгівлі Говарда Лютника, Брендон, має великі активи в біткоїнах. Більше того, компанія є головним зберігачем мільярдів доларів у казначейських облігаціях США, які належать Tether, найбільшій у світі компанії, що займається стейблкоінами.

За заявою Міністерства торгівлі, міністр повністю дотримувався умов своєї згоди про дотримання етичних норм, включаючи продаж активів та відмову від участі в угодах.

Віце-президент Джей Ді Венс, який виступав на конференції з біткоїну, також володів криптовалютами, згідно з опублікованою фінансовою звітністю. Те саме стосується федерального директора з житлового будівництва Білла Пулте.

Стів Уіткофф, давній друг президента і призначений посланцем США на Близькому Сході, а також його сини Зак і Алекс, які спільно заснували World Liberty Financial, володіють 3,75 млрд токенів WLFI, що оцінюються в $530 млн. Уіткоффи і ще одна компанія отримають 25% доходів від платформи.