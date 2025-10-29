Куди можна інвестувати до 10 000 гривень: доступні пропозиції на InvestMarket від «Мінфіну»

На платформі InvestMarket від Мінфін представлено багато проєктів з мінімальним порогом входу до 10 000 грн. Це хороша можливість для тих, хто хоче спробувати інвестувати й розібратися, як працює той чи інший інструмент, але боїться вкладати одразу великі суми. Розповімо детальніше про кожну інвестпропозицію.

NovaPay — перша приватна компанія в Україні, яка випустила корпоративні облігації під час війни. Завдяки доволі високій дохідності, що перевищує середній рівень за депозитами, вони користуються попитом серед інвесторів.

До того ж у жовтні NovaPay підвищила дохідність облігацій з коротким і середнім строками. Тепер прибутковість за цими облігаціями становить від 12% до 17,75% річних залежно від строку. Ставка за річними облігаціями становить 18%.

Купити облігації можна в мобільному застосунку NovaPay — за кілька хвилин, із підтвердженням через Дія.Підпис.

Інвестор сам обирає строк — від 1 до 12 місяців, бачить прогнозований прибуток і дату виплати просто в застосунку. Облігації продаються у форматі РЕПО-договору, тобто з гарантованим викупом у визначений день за узгодженою ціною.

Мінімальний поріг входу: від ₴1000

Дохідність: 18% річних, для облігацій з коротким і середнім строком — від 12% до 17,75% річних.

У відповідь на енергетичну кризу в Україні внаслідок російських обстрілів фонд Inzhur запропонував українцям можливість інвестування в розподілену енергетику.

Це інвестиції в першу народну електростанцію України загальною потужністю 34 МВт за контрактом з НЕК «Укренерго».

Місія проєкту Inzhur Energy — підвищення енергонезалежності України та прибуток для інвесторів через зростання вартості активів.

Inzhur Energy працює за моделлю капіталізації: кошти від продажу електроенергії спрямовуються на розвиток нових станцій, а інвестори отримують дохід під час щорічної переоцінки сертифікатів.

Мінімальний поріг входу: від ₴6 000

Очікувана дохідність: 15% у доларах на рік (≈75% за 5 років).

Inzhur REIT — це пайовий інвестиційний фонд у сфері комерційної нерухомості. Інвестори стають співвласниками землі та великих мережевих приміщень, які компанія здає в оренду.

Прибуток інвесторів формується завдяки щомісячним дивідендам з оренди та зростанню вартості об'єктів (капіталізація).

Сертифікати Inzhur REIT можна продати в будь-який момент на сайті без комісії або ж знайти покупця на вторинному ринку. Inzhur виступає податковим агентом і сплачує податок при продажу сертифікатів. Інвестор отримує чистий дохід після оподаткування.

Також Inzhur керує всіма процесами, тож для інвесторів це повністю пасивний дохід.

Мінімальний поріг входу: від ₴10 (номінальна вартість одного сертифіката)

Орієнтовна дохідність: 9,5% у доларах США.

Разом із фондом «Ґрунтовно» українці можуть інвестувати в аграрну землю за допомогою спеціальних сертифікатів номіналом від 1000 грн.

Кожен сертифікат забезпечений ~70 м² аграрної землі. Доходи від її оренди розподіляються серед інвесторів фонду у вигляді дивідендів. Також джерелом доходу є прогнозоване зростання вартості землі — у 2−4 рази протягом найближчих років.

Серед переваг такої інвестиції: доступність для інвесторів-початківців, диверсифікація для досвідчених, пільгова ставка оподаткування доходу — 9%.

Мінімальний поріг входу: від ₴ 1 000

Прогнозована дохідність: від 20% річних

Платформа Binaryx пропонує можливість придбати частку в Bubbles Complex — комплексі вілл бутикового типу на Балі. Тут оселяються диджитал-номади, що забезпечує стабільний попит на оренду і високий потенціал прибутковості для інвесторів.

Проєкт буде цікавий, якщо ви хочете мінімізувати ризики девальвації гривні, адже придбання токенів та отримання виплат відбувається у доларах.

Управлінням об'єктом займається професійна керуюча компанія, яка бере на себе всі турботи, пов’язані з пошуком орендарів та обслуговуванням нерухомості.

Вихід з інвестиції простий і зрозумілий. Зробити це можна, продавши токени на Binaryx, а також після продажу всього комплексу та переходу на вторинний ринок.

Мінімальний поріг входу: від $500

Дивіденди у доларах: 10−11% річних

Платформа Sabai Estate відкриває українським інвесторам доступ до інвестування в преміальну нерухомість на Таїланді через інструмент токенізації — придбання цифрової частки об'єкта через блокчейн.

Ви можете купити один або кілька токенів та отримувати прибуток пропорційно своїй частці.

Прибуток формується зі зростання вартості об'єкта та орендних виплат, які інвестор отримує щотижня в доларах. Управління здійснює міжнародна мережа Dusit Hotels & Resorts, а технологія Sabai Protocol забезпечує прозорість операцій.

Інвестування відбувається повністю онлайн, без складних процедур і поїздок за кордон.

Інвестор може легко вийти з проєкту: продати токени іншим інвесторам на внутрішньому маркетплейсі або в кілька кліків продати їх назад забудовнику.

Мінімальний поріг входу: від $500

Прогнозована дохідність: до 76% за три роки

Як інвестувати в ці проєкти?

Усі проєкти, які ми тут розглянули, доступні для інвестування й підходять навіть для початківців. Перегляньте всі проєкти ще раз у каталозі InvestMarket від «Мінфін», оберіть той, що вас найбільше зацікавив, і залиште заявку на безкоштовну консультацію.

Після цього представник компанії напряму зв’яжеться з вами, щоб детально проконсультувати й відповісти на всі ваші запитання.

Обирайте для себе найкращий варіант — від земельних сертифікатів та корпоративних облігацій до токенів преміальної нерухомості за кордоном — і почніть формувати портфель активів, що пасивно працюватиме на вас роками.