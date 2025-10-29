Trump Media вирішила вийти на ринок ставок на спорт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 9:02

Trump Media вирішила вийти на ринок ставок на спорт

Trump Media & Technology Group, що належить Дональду Трампу, планує запустити на платформі Truth Social сервіс Truth Predict, що дозволяє користувачам укладати парі на події.

Trump Media & Technology Group, що належить Дональду Трампу, планує запустити на платформі Truth Social сервіс Truth Predict, що дозволяє користувачам укладати парі на події.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіСтавки можна буде робити на результат політичних виборів, динаміку інфляції, ціни сировинних товарів та спортивні події.
Фото: brookings.edu

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Ставки можна буде робити на результат політичних виборів, динаміку інфляції, ціни сировинних товарів та спортивні події. Після тестування платформи для передбачуваних контрактів планується повноцінний запуск сервісу США з наступним виходом на міжнародні ринки.

Проєкт використовуватиме платформу Crypto.com Derivatives North America для обробки ставок, що ще більше зміцнює співпрацю Trump Media з криптобіржею.

У серпні Trump Media вже уклала угоду про створення криптоказначейської компанії для купівлі та зберігання токена CRO, блок якого підтримується Crypto.com.

Нова ініціатива доповнює серію проєктів Trump Media, спрямованих на монетизацію інтересу роздрібної аудиторії, пише Bloomberg. Це відбувається на тлі рекордного зростання обсягу торгівлі на таких платформах для ставок, як Polymarket та Kalshi.

Підвищений попит на ставки на реальні події вже привернув увагу таких гігантів як CME Group та Intercontinental Exchange, які вивчають можливість виходу на цей ринок.

Проєкт Truth Predict може посилити позиції у цій сфері компаній, пов'язаних із старшим сином президента Дональдом Трампом-молодшим, вважає агентство. Він входить до ради директорів Trump Media і на початку року став радником обох провідних платформ для ставок — Kalshi та Polymarket.

Крім того, фонд 1789 Capital, партнером якого є Трамп-молодший, придбав частку у Polymarket.

На торгах у вівторок акції Trump Media & Technology Group подорожчали на 2,5% — до $16,4. З початку року капіталізація компанії скоротилася майже на 52%. Акції DraftKings та Flutter Entertainment, які теж розвивають напрямок передбачуваних ринків, впали після публікації новини на 4% та 2% відповідно.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами