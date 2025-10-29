Trump Media вирішила вийти на ринок ставок на спорт

Trump Media & Technology Group, що належить Дональду Трампу, планує запустити на платформі Truth Social сервіс Truth Predict, що дозволяє користувачам укладати парі на події.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Ставки можна буде робити на результат політичних виборів, динаміку інфляції, ціни сировинних товарів та спортивні події. Після тестування платформи для передбачуваних контрактів планується повноцінний запуск сервісу США з наступним виходом на міжнародні ринки.

Проєкт використовуватиме платформу Crypto.com Derivatives North America для обробки ставок, що ще більше зміцнює співпрацю Trump Media з криптобіржею.

У серпні Trump Media вже уклала угоду про створення криптоказначейської компанії для купівлі та зберігання токена CRO, блок якого підтримується Crypto.com.

Нова ініціатива доповнює серію проєктів Trump Media, спрямованих на монетизацію інтересу роздрібної аудиторії, пише Bloomberg. Це відбувається на тлі рекордного зростання обсягу торгівлі на таких платформах для ставок, як Polymarket та Kalshi.

Підвищений попит на ставки на реальні події вже привернув увагу таких гігантів як CME Group та Intercontinental Exchange, які вивчають можливість виходу на цей ринок.

Проєкт Truth Predict може посилити позиції у цій сфері компаній, пов'язаних із старшим сином президента Дональдом Трампом-молодшим, вважає агентство. Він входить до ради директорів Trump Media і на початку року став радником обох провідних платформ для ставок — Kalshi та Polymarket.

Крім того, фонд 1789 Capital, партнером якого є Трамп-молодший, придбав частку у Polymarket.

На торгах у вівторок акції Trump Media & Technology Group подорожчали на 2,5% — до $16,4. З початку року капіталізація компанії скоротилася майже на 52%. Акції DraftKings та Flutter Entertainment, які теж розвивають напрямок передбачуваних ринків, впали після публікації новини на 4% та 2% відповідно.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.