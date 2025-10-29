Multi від Мінфін
29 жовтня 2025, 18:00

Ставка вища, податків немає: що таке облігації і як в них інвестувати українцям

На четвертий рік війни новачку знайти надійний інструмент для інвестування непросто: ситуація в економіці змінилася, і здається, що інвестиції стали справою складною і ризикованою. Щоб зрозуміти, які можливості сьогодні дійсно працюють і приносять результат, ми звернулися до експерта monobank Віталія Огнівця — керівника проєктів банку з багаторічним досвідом в управлінні депозитними продуктами, розробці інвестиційних рішень і впровадженні фінансових інновацій. Він координує IT-команду Fintech Band як IT-партнера команди monobank, забезпечуючи ефективну роботу напрямку депозитів, проекту «Банка» зі збору коштів та військових облігацій.

На четвертий рік війни новачку знайти надійний інструмент для інвестування непросто: ситуація в економіці змінилася, і здається, що інвестиції стали справою складною і ризикованою.

З моменту приходу Віталія до команди monobank увійшов до п'ятірки найбільших банків України за обсягом депозитів, поступаючись лише державним гравцям. Експерт не тільки формує стратегію розвитку продуктів, але й виступає з ініціативами щодо вдосконалення фінансових процедур на рівні регуляторів, а також навчає фахівців роботі з депозитами та цінними паперами. Для «Мінфіну» Огнівець проаналізував поточний стан інвестиційного ринку України та назвав інструменти, які сьогодні можна вважати найбільш надійними.

Ситуація на інвестиційному ринку України

Триває війна з росією, і це головне, що впливає на ринок і додає невпевненості та хиткості ситуації. За підсумками 2025 року інфляція в країні, за очікуваннями, складе 11−12%. Потроху, але гроші знецінюються, тому все більше українців шукають можливості інвестувати кошти в надійні інструменти.

На четвертий рік війни кількість фізичних осіб-інвесторів продовжує зростати, це видно і з офіційної статистики НБУ. З 2022 року спостерігається постійне зростання: люди вивчають інструменти, бачать надійність інвестицій, отримують дохід. Активність людей в інвестиціях позитивно впливає і на загальний клімат. Зростає популярність державних облігацій — на тлі війни і зростання патріотичних настроїв були навіть випуски цінних паперів з назвами «Бахмут» або «Скадовськ», і люди охоче їх купували.

Активність зросла, коли у фізичних осіб з'явилася можливість інвестувати невеликими сумами, а не від 50 тисяч гривень, як раніше — тепер можна починати вкладати з 1 тисячі. Ця зміна призвела до буму на ринку, каже Віталій Огнівець. Він зазначає, що це підтверджують і непрямі факти — зокрема, зростання кількості запитів на навчання та розвиток компетенцій серед банківських працівників, включно з командою клієнтської підтримки monobank. Ще більший ажіотаж прогнозують після перемоги України у війні з росією — про це Огнівець судить, оскільки разом зі своєю командою виступає з пропозиціями щодо поліпшення фінансових процедур в Україні.

«Відкриються широкі можливості для інвестування, можна буде вкладати в відновлення та інфраструктуру країни. Держоблігації почнуть розвиватися ще більше, тому що знадобляться великі кошти. Також ми сподіваємося на лібералізацію ринку і можливість інвестувати не тільки в українські папери, але й в інші інструменти — іноземні акції, ETF. Переможемо агресора і все буде чудово», — каже Віталій Огнивець.

Найнадійніші інструменти в 2025 році

Колись у monobank разом із Віталієм створили інструмент для купівлі державних цінних паперів у мобільному додатку, без відвідування відділень, і це теж підігріло інтерес на ринку. Банк став лідером за охопленням клієнтів, які скористалися такою функцією. Ще один проект, mono invest, став першим в країні сервісом з торгівлі цінними паперами з усього списку компаній S&P500. Під час війни кількість інструментів зменшилася, але і зараз є з чого вибрати. Для інвестицій представлені облігації (ОВДП) та депозити.

«Один з найнадійніших, на мій погляд, — облігації. Якщо спростити, то, купуючи їх, ви даєте в борг державі. В облігації варто вкладати на рік або кілька років, і ці гроші будуть працювати і приносити вам дохід у вигляді відсотків. Це неризиковий інструмент, він на 100% гарантується Мінфіном України», — пояснює Віталій Огнивець.

За перші три місяці 2025 року уряд залучив через облігації 104 млрд гривень, що тільки підтверджує їхню популярність. Зараз в Україні доступні облігації в гривні, євро та доларах. Прибутковість гривневих паперів становить від 16%. Доларові — 3,5—4% річних, єврові — від 3 до 3,5%. Рекомендація експерта — папери у валюті:

«Гривневі облігації давно стали чимось звичним, і їхня прибутковість приблизно на одному рівні зі звичайними депозитами. Єдина відмінність — не потрібно платити податок. За валютними депозитами в банках прибутковість дуже низька, і облігації тут будуть помітно вигіднішими. Наприклад, доларова на один рік дасть близько 4% річних. А за депозитом — максимум 2%, і то у невеликих банків».

Депозити — це теж надійний інструмент. По суті, це гроші, які ви зберігаєте на рахунку і отримуєте з них відсотки. «Ми в monobank почали відкривати депозити в 2018 році, зробивши проект повністю з нуля, і я й зараз бачу їхню популярність, оскільки безпосередньо керую цим продуктом і постійно вивчаю статистику та аналізую всі зміни на ринку. Просто в поточних умовах це менш прибутковий інструмент».

Державні облігації (ОВДП) та військові облігації — що це?

Державні облігації надійні, оскільки вони гарантуються державою. Облігації популярні, надійні, прості в обігу — достатньо мати вільні гроші та мобільний додаток банку. На відміну від депозитів, у них вища ставка і з доходу за ними не потрібно сплачувати податки.

Військові облігації відрізняються тільки назвою і призначенням: всі інвестиції в них йдуть на допомогу Україні у війні. За ними банки частіше не беруть комісії за купівлю, продаж і обслуговування, а надійність у них така ж, як і у будь-яких інших державних цінних паперів.

Найкращий інструмент для новачка

І до війни, і зараз найочевидніший інструмент для людей без досвіду інвестування — облігації. Вони прості, не вимагають великих знань, не треба відстежувати котирування і читати огляди, немає високих ризиків, можна вкладати невеликі суми. Облігації зараз просто рятують інвестиційну діяльність в країні, оскільки діє заборона на інвестиції за кордон, а акції іноземних компаній і ETF просто недоступні.

Залишається вибрати, гривня чи іноземна валюта. Курс гривні в Україні історично волатильний: це залежить від політичних подій, зовнішніх факторів, тим більше зараз йде війна. Якщо побоюєтеся коливань, краще вкластися в долари або євро, каже Віталій Огнівець.

«Я б робив приблизно так: 40% в доларах, 30% в євро і 30% — в гривні. Можна і по 40% у валюті, 20% — у гривні. Це допомагає згладити курсові та інфляційні ризики. Якщо комусь не подобається євро або долар, валютну частину можна об'єднати в одну переважну валюту».

Після того як інструмент для інвестицій обрано, важливо раціонально поводитися з вкладеннями. Інвестори радять новачкам головним чином не панікувати і не продавати цінні папери без доходу через чутки, а також диференціювати свої вкладення (образно кажучи, не класти всі яйця в один кошик). У цьому випадку, якщо щось і подешевшає, баланс вирівняють інші інструменти.

«Грамотний інвестор — це спокійний інвестор. Він тримає інструмент, отримує дохід, може реінвестувати. Хаос ні до чого доброго не призводить. Є відома порада для початківців-інвесторів: вкласти гроші і просто забути про них на рік або більше. І, звичайно, завжди варто вкладати тільки вільні кошти», — пояснює експерт: «Всі колись були новачками, але з досвідом стають впевненими інвесторами. Досвід — це процес. Важливо вивчати матеріали, бути в контексті подій і ринку. Для мене саме це — запорука успіху».

Автор:
Сівко Дар'я
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
yago
yago
29 жовтня 2025, 20:19
#
Без ризиковий?
Облігації в гривні мають ризик девальвації, облігації в валюті взагалі на межі дефолту, ну в гривні дефолту не буде, але можна отримати гривню по 100 тобто -50% річних.

В що інвестувати окрім трактора поки що невідомо.

Мої рідні колись інвестували в гривні на книжку, мені на весілля відкладали, то сьогодні мабуть можна сказати що їх обібрали
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
