28 жовтня 2025, 19:14

Банки відмовлятимуть у відкритті нових рахунків українцям, внесеним до «реєстру дропів» — проєкт закону

Українцям, внесеним до нового «реєстру дропів», банки відмовлятимуть у відкритті нових рахунків чи електронних гаманців, якщо вони перевищать встановлене Нацбанком обмеження на їхню кількість. Це одна з ключових норм нового законопроєкту, внесеного до Верховної Ради 28 жовтня, який спрямований на боротьбу з використанням рахунків підставних осіб («дропів») для відмивання грошей та фінансування тіньової економіки.

Українцям, внесеним до нового «реєстру дропів», банки відмовлятимуть у відкритті нових рахунків чи електронних гаманців, якщо вони перевищать встановлене Нацбанком обмеження на їхню кількість.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обмеження для фігурантів реєстру

Головне нововведення законопроєкту, розробленого депутатами спільно з НБУ, — створення «реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю». Банки будуть вносити туди дані про виявлених «дропів».

Ключовим наслідком потрапляння до цього реєстру для фізичної особи стане обмеження на кількість банківських інструментів. Як зазначено у поясненнях до проєкту, Нацбанк встановить ліміт на кількість поточних, платіжних рахунків та електронних гаманців, які може мати особа з реєстру.

У разі перевищення цього ліміту, банк чи інший надавач платіжних послуг буде зобов'язаний відмовити такій людині у відкритті нового рахунку чи гаманця. Це має ускладнити можливість масово відкривати рахунки на підставних осіб.

Окрім цього, для фігурантів реєстру також діятимуть ліміти на проведення платіжних операцій, які визначить НБУ.

Мета — боротьба з тіньовими потоками

За словами одного з авторів законопроєкту, заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка, через «дропів» проходять величезні суми — до 200 млрд грн на рік, які використовуються для оплати нелегальних товарів (алкоголь, тютюн), азартних ігор, а також шахраями та наркоторговцями.

Він наголосив, що законопроєкт не передбачає автоматичного закриття існуючих рахунків. Мета — проінформувати людину, що її рахунки використовують злочинці, та обмежити можливість подальшого використання її імені для відкриття нових рахунків у злочинних цілях. Це дозволить перейти від загальних обмежень для всіх до більш цільового підходу щодо осіб з високим ризиком.

Банки будуть зобов'язані регулярно перевіряти своїх клієнтів на наявність у «реєстрі дропів».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
