Свириденко: Україна прагне стати регіональним хабом для криптокомпаній

Український уряд послідовно працює над створенням регульованого ринку віртуальних активів, який би відповідав європейським стандартам і водночас сприяв розвитку вітчизняних інноваційних компаній. Ключовий законопроєкт, що встановлює правила гри, вже пройшов перше читання у парламенті. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у коментарі Forbes Ukraine.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Європейські правила гри

За словами прем'єра, законопроєкт № 10225-д, ухвалений у першому читанні 24 квітня 2025 року, закладає основи для «зрозумілих та прогнозованих правил гри для учасників крипторинку».

«Його ключові положення відповідають вимогам європейського регламенту», — зазначила Юлія Свириденко, маючи на увазі MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Важливим елементом нового регулювання стане створення окремого спеціалізованого регулятора. Його визначить уряд, і він діятиме в межах чітко визначених повноважень. На думку Свириденко, це дозволить забезпечити ефективний нагляд за ринком та налагодити «діалогову, партнерську взаємодію між державою та ринком».

Відкритість до співпраці

Глава уряду підкреслила амбіції України стати центром тяжіння для компаній, що працюють у сфері блокчейну та криптовалют.

«Україна прагне стати регіональним хабом для блокчейн- та криптокомпаній, і ми відкриті до системної співпраці з міжнародними фондами, біржами та локальними стартапами, щоб вибудувати екосистему довіри та інновацій», — констатувала Юлія Свириденко.

Незавершене законодавство

Варто зазначити, що шлях до повноцінного запуску регульованого крипторинку ще не завершено. Хоча рамковий закон «Про віртуальні активи» був схвалений ще в лютому 2022 року (після подолання вето президента), для його реалізації необхідні зміни до Податкового кодексу, які б врегулювали оподаткування операцій з віртуальними активами.

Відповідний законопроєкт про оподаткування Верховна Рада підтримала у першому читанні у вересні цього року. За припущенням народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, друге читання може відбутися вже в листопаді. Однак голова фінансового комітету Данило Гетманцев раніше зазначав, що перелік питань, які потребують доопрацювання до другого читання, залишається значним.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua