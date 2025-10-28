З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
28 жовтня 2025, 12:41
Імпорт електромобілів в Україну зріс на 52% від початку року
Деталі
Загальна митна вартість цих авто склала майже $1 млрд 270 млн. З цієї кількості новими були 14,1 тис. авто. (+26%), а 47,6 тис. — вживані (+62%).
Загальна митна вартість нових електромобілів становила $363,5 млн. Імпорт вживаних електромобілів коштував — $906,3 млн.
Звідки ввозили авто
- Левову частку нових електромобілів (92%) було завезено з Китаю.
- На другому місці Японія (3%).
- На третьому — Німеччина (2%).
- Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).
- Другий результат у Кореї — 16%.
- Третій у Німеччини — 15%.
