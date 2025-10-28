«Лукойл» продає свої міжнародні активи після санкцій США

Російська нафтова компанія «Лукойл» заявила, що планує продати свої активи за кордоном на тлі санкцій. Про це йдеться в заяві компанії.

Що відомо

«У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», — повідомили в «Лукойл».

Зазначається, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення продовження роботи своїх міжнародних активів.

Наразі«Лукойл» розпочав розгляд заявок від потенційних покупців.