Російська нафтова компанія «Лукойл» заявила, що планує продати свої активи за кордоном на тлі санкцій. Про це йдеться в заяві компанії.
28 жовтня 2025, 10:02
«Лукойл» продає свої міжнародні активи після санкцій США
Що відомо
«У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», — повідомили в «Лукойл».
Зазначається, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення продовження роботи своїх міжнародних активів.
Наразі«Лукойл» розпочав розгляд заявок від потенційних покупців.
Джерело: Мінфін
