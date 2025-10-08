Tesla випустила «доступні» версії своїх найпопулярніших моделей — SUV Model Y та седана Model 3. Однак ціни виявилися занадто високими, щоб компенсувати втрату податкових пільг на електромобілі в США ($7,5 тис.), термін дії яких закінчився 30 вересня. Про це пише «Укравтопром».
8 жовтня 2025, 15:22
Tesla випустила «доступні» версії своїх найпопулярніших моделей
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ціна на авто
- Ціна найдешевшої Model 3 Standard у США становитиме $36990, що на $5500 менше, ніж попередня.
- Ціна Model Y Standard — $39990 (-5000 доларів).
«У бюджетних версіях немає автопілота Autosteer, підігріву сидінь, сенсорного екрана для задніх пасажирів, адаптивних фар, а салон оздобили тканиною», — йдеться у повідомленні.
Запас ходу Model Y Standard на 10% менший за преміум версію.
Обидві моделі оснащено батарею на 69 кВт∙год. Запас ходу Tesla Model 3 Standard і Model Y Standard — 516 км.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі