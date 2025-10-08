Tesla випустила «доступні» версії своїх найпопулярніших моделей — SUV Model Y та седана Model 3. Однак ціни виявилися занадто високими, щоб компенсувати втрату податкових пільг на електромобілі в США ($7,5 тис.), термін дії яких закінчився 30 вересня. Про це пише «Укравтопром».