У Польщі через банкомати обікрали клієнтів банку Santander

Польська філія Santander Bank повідомила про виявлення шахрайських операцій з використанням платіжних карток своїх клієнтів. Кошти, зняті зловмисниками через банкомати партнерської мережі. Поліція по всій країні фіксує масові звернення громадян щодо несанкціонованих зняття готівки. Про це повідомляє видання PAP.

Що відомо

Як пояснили у пресслужбі банку, їхня система моніторингу зафіксувала злочинні транзакції, здійснені за допомогою карток клієнтів у банкоматах мережі, що співпрацює з Santander. Банк підозрює, що причиною стало встановлення скімінгових накладок (пристроїв для зчитування даних картки та PIN-коду) на цих банкоматах.

«Негайно після виявлення інциденту всі картки, які були або потенційно могли бути використані у злочинних діях, були заблоковані», — повідомили в банку. Наразі спільно з оператором банкоматів проводиться поглиблений аналіз для встановлення точного джерела проблеми. Технічні групи оператора перевіряють визначені банкомати.

Реакція банку та повернення коштів

Представники Santander Bank Polska запевнили, що кошти клієнтів перебувають у безпеці. Банк тісно співпрацює з правоохоронними органами та готує офіційне повідомлення про злочин.

«Банк, виявивши шахрайські транзакції, негайно впровадив рішення, що унеможливлюють подальші дії злочинців. Кошти клієнтів, які були вкрадені таким чином, будуть повернені в понеділок», — йдеться у повідомленні.

Банк також закликав клієнтів бути уважними при користуванні банкоматами та перевіряти їхній зовнішній вигляд на предмет підозрілих елементів. У разі виявлення таких випадків просять звертатися на гарячу лінію банку.

Масштаб проблеми

Проблема набула значного розголосу. З суботи поліція лише у Познані отримала майже 70 заяв від клієнтів банку про несанкціоноване зняття коштів. У Куявсько-Поморському воєводстві (з центром у Бидгощі) зафіксовано понад 50 таких звернень, переважна більшість (51) — у самій Бидгощі.

Представник поліції Великопольського воєводства Анджей Боровяк зазначив, що масові зняття готівки відбувалися у банкоматах Кракова, Лодзі, Варшави та Вроцлава.