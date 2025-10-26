США приготували додаткові санкції проти росії на випадок відмови від миру в Україні

Вашингтон підготував додаткові санкції проти росії, які можуть вдарити по ключових сферах російської економіки, якщо Кремль продовжить відкладати припинення війни в Україні. Про це Reuters повідомили обізнані американські та європейські чиновники.

Деталі

За їхніми словами, нові американські обмеження можуть торкнутися банківського сектора росії та її інфраструктури для нафтових поставок.

Минулого тижня представники Києва звернулися до США з пропозицією про введення додаткових санкцій, повідомило одне джерело, знайоме з перебігом цих переговорів. Серед висунутих пропозицій була ініціатива про відключення всіх російських банків від доларової системи розрахунків із американськими партнерами, пояснили співрозмовники. Однак поки що невідомо, чи розглядаються такі прохання України у Вашингтоні.

Офіційні особи США також повідомили європейських колег, що підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва, повідомили два американські чиновники. За їхніми словами, Вашингтон розпочав внутрішні переговори щодо використання активів росії, що перебувають у США, для підтримки української армії.

Крім того, близький до внутрішніх обговорень у Білому домі співрозмовник повідомив, що Трамп готовий підтримати пакет антиросійських заходів, запропонований сенаторами від республіканців та демократів. Однак малоймовірно, що ця ініціатива отримає схвалення цього місяця. Ймовірно, йдеться про висунутий сенатором Ліндсі Гремом законопроєкт, який передбачає введення 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти, якщо москва не погодиться на мир із Києвом. Документ перебуває у сенаті вже кілька місяців.

Трамп, за словами високопоставленого американського чиновника, може взяти паузу на кілька тижнів перед введенням нових обмежень, щоб оцінити реакцію Москви на оголошені на тижні санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу», внаслідок яких великі китайські та індійські покупці російської нафти почали шукати альтернативні джерела.

Ще один американський чиновник повідомив, що він чекає від європейських союзників запровадження додаткових санкцій чи мит щодо росії.