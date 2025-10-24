BlaBlaCar знизив максимальний сервісний збір на 13% після втручання АМКУ

Оператор сервісу спільних поїздок BlaBlaCar в Україні, ТОВ «І-Тревелс», зменшив максимальний ліміт свого сервісного збору на 13%. Це рішення було ухвалено 10 жовтня в рамках виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України (АМКУ). 23 жовтня АМКУ офіційно визнав ці рекомендації виконаними.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За оцінками АМКУ, зниження збору забезпечить українським споживачам до 5 мільйонів гривень річної економії.

Компанія також покращила прозорість своїх послуг, оновивши умови користування щодо повернення сервісного збору пасажирам та деталізувавши на сайті чіткі алгоритми повернення коштів.

Нагадаємо

У грудні 2024 року АМКУ рекомендував BlaBlaCar припинити стягнення збору без належного економічного обґрунтування та уточнити умови його повернення. Упродовж 2025 року «І-Тревелс» співпрацював із Комітетом, залучивши до процесу свою материнську компанію Comuto SA.

У березні АМКУ наклав штраф на BlaBlaCar у розмірі 424 486 гривень за несвоєчасне надання інформації.