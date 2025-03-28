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28 березня 2025, 10:45

АМКУ наклав штраф на BlaBlaCar через затримку з наданням даних

Антимонопольний комітет України (АМКУ) покарав ТОВ «І-Тревелс», яке управляє сервісом BlaBlaCar в Україні, штрафом у розмірі 424 486 гривень за несвоєчасне надання інформації. Рішення було ухвалене 27 березня, повідомила пресслужба відомства.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) покарав ТОВ «І-Тревелс», яке управляє сервісом BlaBlaCar в Україні, штрафом у розмірі 424 486 гривень за несвоєчасне надання інформації.

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Порушення через ненадання інформації

Комітет встановив, що ТОВ «І-Тревелс» не відповіло на запит заступника голови АМКУ у визначений 15-денний термін, чим порушило законодавство про захист економічної конкуренції. Саме це стало підставою для накладення штрафу в розмірі понад 424 тисяч гривень.

Співпраця з АМКУ та зменшення санкцій

Під час розгляду справи компанія визнала свою провину, пояснивши затримку внутрішніми комунікаційними проблемами, а не навмисним ігноруванням. ТОВ «І-Тревелс» також надало запитувані дані в повному обсязі. Ці фактори вплинули на рішення АМКУ пом’якшити суму штрафу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
28 березня 2025, 10:53
#
АМКУ у якості рекетира

Мінфін у якості дошки оголошень для публікації прес-релізів.
+
0
Три літри
Три літри
28 березня 2025, 10:58
#
Хоча навіть в прес-релізі було більше інформації. Наприклад лидер клікбейту «Новає время» дало більше інформації:

«
Раніше повідомлялося, що в грудні 2024 року АМКУ виявив у ТОВ І-Тревелс, яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, ознаки монопольного становища на ринку надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.
»

Класика українського державного керування: вигадати якусь сферу, як от надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи і сшибати бабло (або хабарі якщо пощастить)
+
0
Три літри
Три літри
28 березня 2025, 11:06
#
До****ся до стовпа — так у народі зветься те чим займаєтся АМКУ.

«
З огляду на це, дії товариства з встановлення сервісного збору за користування сервісами вищезазначеної платформи без належного економічного обґрунтування, а також нечіткі умови повернення цього збору пасажирам можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, що містить ознаки порушення, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
»

Все йде до того що ББК просто закриєтся і позбавить водіїв можливості компенсувати свої витрати, а пасажирів дешево, беспечно і швидко добратися до потрібного місця.
+
+15
financialGenius
financialGenius
28 березня 2025, 13:33
#
Просто рейдерство со стороны государства … с надуманный с неба причиной … хотят что бы не пользовались ббк, а пользовались автобусами/поездами/теневыми перевозчиками — вообщем их бизнесом, а не что бы люди экономили значительные деньги на поездке и быстро и комфортно добирались, а водители на бензине … Как они еще не передумали что когда тебе на бензин сбрасываться то это доход и не наложили штрафы на водителей …
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