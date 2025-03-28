АМКУ наклав штраф на BlaBlaCar через затримку з наданням даних

Антимонопольний комітет України (АМКУ) покарав ТОВ «І-Тревелс», яке управляє сервісом BlaBlaCar в Україні, штрафом у розмірі 424 486 гривень за несвоєчасне надання інформації. Рішення було ухвалене 27 березня, повідомила пресслужба відомства.

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Порушення через ненадання інформації

Комітет встановив, що ТОВ «І-Тревелс» не відповіло на запит заступника голови АМКУ у визначений 15-денний термін, чим порушило законодавство про захист економічної конкуренції. Саме це стало підставою для накладення штрафу в розмірі понад 424 тисяч гривень.

Співпраця з АМКУ та зменшення санкцій

Під час розгляду справи компанія визнала свою провину, пояснивши затримку внутрішніми комунікаційними проблемами, а не навмисним ігноруванням. ТОВ «І-Тревелс» також надало запитувані дані в повному обсязі. Ці фактори вплинули на рішення АМКУ пом’якшити суму штрафу.