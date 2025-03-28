Антимонопольний комітет України (АМКУ) покарав ТОВ «І-Тревелс», яке управляє сервісом BlaBlaCar в Україні, штрафом у розмірі 424 486 гривень за несвоєчасне надання інформації. Рішення було ухвалене 27 березня, повідомила пресслужба відомства.
АМКУ наклав штраф на BlaBlaCar через затримку з наданням даних
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Порушення через ненадання інформації
Комітет встановив, що ТОВ «І-Тревелс» не відповіло на запит заступника голови АМКУ у визначений 15-денний термін, чим порушило законодавство про захист економічної конкуренції. Саме це стало підставою для накладення штрафу в розмірі понад 424 тисяч гривень.
Співпраця з АМКУ та зменшення санкцій
Під час розгляду справи компанія визнала свою провину, пояснивши затримку внутрішніми комунікаційними проблемами, а не навмисним ігноруванням. ТОВ «І-Тревелс» також надало запитувані дані в повному обсязі. Ці фактори вплинули на рішення АМКУ пом’якшити суму штрафу.
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Коментарі - 4
Мінфін у якості дошки оголошень для публікації прес-релізів.
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Раніше повідомлялося, що в грудні 2024 року АМКУ виявив у ТОВ І-Тревелс, яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, ознаки монопольного становища на ринку надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.
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Класика українського державного керування: вигадати якусь сферу, як от надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи і сшибати бабло (або хабарі якщо пощастить)
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З огляду на це, дії товариства з встановлення сервісного збору за користування сервісами вищезазначеної платформи без належного економічного обґрунтування, а також нечіткі умови повернення цього збору пасажирам можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, що містить ознаки порушення, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
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Все йде до того що ББК просто закриєтся і позбавить водіїв можливості компенсувати свої витрати, а пасажирів дешево, беспечно і швидко добратися до потрібного місця.