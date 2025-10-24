Для додаткового імпорту газу Україні потрібно близько 2 мільярдів євро — Свириденко

Для фінансування додаткового імпорту газу, необхідного через російські атаки, Україні потрібно близько 2 мільярдів євро. Ці кошти будуть залучені з внутрішніх резервів та допомоги міжнародних партнерів. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, повідомляє Укрінформ.