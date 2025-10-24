Для фінансування додаткового імпорту газу, необхідного через російські атаки, Україні потрібно близько 2 мільярдів євро. Ці кошти будуть залучені з внутрішніх резервів та допомоги міжнародних партнерів. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, повідомляє Укрінформ.
24 жовтня 2025, 16:07
Для додаткового імпорту газу Україні потрібно близько 2 мільярдів євро — Свириденко
Свириденко пояснила, що ця сума буде покрита двома основними шляхами:
Внутрішній резерв:
- Використання коштів із Резервного фонду (з якого вже було виділено частину фінансування).
- Залучення фінансування від банківського сектору України для підтримки діяльності компанії «Нафтогаз».
Зовнішня допомога партнерів (гранти та позики):
- Співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
- Норвегія виділяє окремий грант у розмірі 150 мільйонів євро.
- Крім того, за підсумками нещодавньої зустрічі з міністром енергетики Німеччини, було оголошено про виділення додаткових 60 мільйонів євро у відповідний фонд, які також спрямують на імпорт газу.
Прем'єрка підтвердила, що Україна виконала свій первинний план із накопичення 13,2 млрд куб. м газу у сховищах. Однак через руйнування газової інфраструктури, спричинені російськими обстрілами, виникла гостра необхідність терміново вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту блакитного палива.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.
Джерело: Мінфін
