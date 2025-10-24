Кабмін виділив із резервного фонду понад 8 мільярдів на закупівлю газу для опалювального сезону

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету. Кошти спрямовані на забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що ці кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

Фінансування має ключове значення для:

Уникнення перебоїв у теплопостачанні та забезпечення безперебійної роботи лікарень, шкіл і житлових будинків взимку.

Зменшення ризиків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Своєчасної підготовки необхідних запасів газу до зими.

Підтримки стабільної роботи всієї енергосистеми країни в умовах воєнного стану.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що безперебійне забезпечення українців теплом є питанням національної стійкості.

«Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону», — зазначив він.