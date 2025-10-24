Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету. Кошти спрямовані на забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
24 жовтня 2025, 10:01
Кабмін виділив із резервного фонду понад 8 мільярдів на закупівлю газу для опалювального сезону
Зазначається, що ці кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.
Фінансування має ключове значення для:
- Уникнення перебоїв у теплопостачанні та забезпечення безперебійної роботи лікарень, шкіл і житлових будинків взимку.
- Зменшення ризиків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
- Своєчасної підготовки необхідних запасів газу до зими.
- Підтримки стабільної роботи всієї енергосистеми країни в умовах воєнного стану.
Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив, що безперебійне забезпечення українців теплом є питанням національної стійкості.
«Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону», — зазначив він.
Джерело: Мінфін
