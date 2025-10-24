Німеччина виділяє 60 мільйонів євро на Фонд енергетичної підтримки України

Німеччина надає значну фінансову допомогу для зміцнення стійкості критичної інфраструктури України. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з міністром енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Німеччина внесе 60 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть спрямовані на прискорення постачання генераторів, необхідного енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Поглиблення партнерства та підготовка до зими

Головними темами зустрічі стали підготовка України до зими та зміцнення її енергетичної стійкості. Сторони домовилися про такі кроки:

Створення спільної робочої групи з енергетики.

Розширення індустріальної співпраці між країнами.

Проведення українсько-німецького бізнес-форуму у грудні в Берліні, який має стати майданчиком для нових партнерств.

Юлія Свириденко також запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів за моделлю, яка вже успішно реалізується з Данією, Нідерландами, Францією та Швейцарією.

Читайте також: Кабмін виділив із резервного фонду понад 8 мільярдів на закупівлю газу для опалювального сезону

Підтримка у питанні російських активів

Прем'єр-міністр подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських заморожених активів.

Вона підкреслила, що макрофінансова підтримка є надзвичайно важливою, і німецькі партнери підтримують будь-який шлях, який дозволить використати ці активи для допомоги Україні та якнайшвидшого завершення війни.