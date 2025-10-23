НБУ покращив прогноз міжнародних резервів завдяки «репараційній позиці»

Національний банк України суттєво підвищив прогноз міжнародних резервів на найближчі роки. Регулятор очікує, що до 2027 року обсяг резервів досягне майже $60 мільярдів. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

Зокрема, Нацбанк прогнозує зростання резервів:

на 2026 рік — до $52,2 млрд (попередній прогноз становив $44,7 млрд).

на 2027 рік — до $59,2 млрд (з $45,2 млрд).

Ключовий фактор — міжнародна допомога та активи рф

НБУ пояснює таку оптимістичну зміну в прогнозах очікуванням стабільного та достатнього надходження міжнародного фінансування.

«Обсяги міжнародної допомоги нині достатні, щоб фінансувати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати адекватний рівень резервів», — зазначив Нацбанк.

Регулятор розраховує, що в найближчі роки Україна збереже високі обсяги міжнародної підтримки, зокрема, завдяки «репараційним позикам» на основі знерухомлених російських активів. Це дозволить підтримувати достатній рівень резервів для забезпечення стійкості валютного ринку.

Нагадаємо

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,5 млрд. У вересні вони зросли на 1,1%.