23 жовтня 2025, 16:32

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів завдяки «репараційній позиці»

Національний банк України суттєво підвищив прогноз міжнародних резервів на найближчі роки. Регулятор очікує, що до 2027 року обсяг резервів досягне майже $60 мільярдів. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк України суттєво підвищив прогноз міжнародних резервів на найближчі роки.
Фото: pixabay.com

Зокрема, Нацбанк прогнозує зростання резервів:

  • на 2026 рік — до $52,2 млрд (попередній прогноз становив $44,7 млрд).
  • на 2027 рік — до $59,2 млрд (з $45,2 млрд).

Ключовий фактор — міжнародна допомога та активи рф

НБУ пояснює таку оптимістичну зміну в прогнозах очікуванням стабільного та достатнього надходження міжнародного фінансування.

«Обсяги міжнародної допомоги нині достатні, щоб фінансувати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати адекватний рівень резервів», — зазначив Нацбанк.

Регулятор розраховує, що в найближчі роки Україна збереже високі обсяги міжнародної підтримки, зокрема, завдяки «репараційним позикам» на основі знерухомлених російських активів. Це дозволить підтримувати достатній рівень резервів для забезпечення стійкості валютного ринку.

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,5 млрд. У вересні вони зросли на 1,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
