Сьогодні в Україні будуть діяти відключення світла до 23:00. Графіки для Києва та області

У четвер, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє Укренерго.

Для побутових споживачів — графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів — графіки обмеження потужності.

Стежити за актуальною інформацією та графіками відключень можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) свого регіону.

Масований удар по енергетиці

Нагадаємо, що в ніч на 22 жовтня російські військові здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Після чого, в більшості регіонів країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.