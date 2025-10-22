Масована атака на енергосистему: у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення світла

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України в більшості регіонів країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів», — йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані, щойно ситуацію в енергосистемі буде стабілізовано.

Також зазначається, що стежити за актуальною інформацією та графіками відключень можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) свого регіону.

Міненерго закликає громадян, раціонально використовувати електроенергію, оскільки це допомагає суттєво знизити навантаження на пошкоджену систему.

За даними КМДА, у Києві спостерігаються обмеження в роботі електротранспорту через нестабільну ситуацію в енергосистемі.