Оприлюднено графіки відключення світла у Києві та області

У Києві 22 жовтня з 16:00 набули чинності погодинні відключення світла. У Київській області графіки почали діяти ще раніше — з 13:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«За командою „Укренерго“ Київ переходить з екстрених відключень у графіки стабілізаційних відключень», — ідеться в повідомленні компанії.

Графіки відключення у Києві

Графіки відключення у Київській області

Раніше в Укренерго заявили, що в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення електроенергії, з 16:00 запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Обсяг застосування ГПВ — до трьох черг одночасно

«Дізнатись час і тривалість відключень за вашою адресою — можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Масований удар по енергетиці

В ніч на 22 жовтня російські військові здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Після чого, в більшості регіонів країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.