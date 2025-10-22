Обвал цін на золото: Bloomberg назвав причини та озвучив прогноз

Різке зниження ціни на золото могло бути спровоковано досягненням психологічної позначки в 1 000 юанів за грам на Шанхайській біржі. Про це заявив стратег Bloomberg Пол Добсон. Він вважає, що падіння може бути суттєвішим, ніж очікувалось, особливо якщо врахувати поведінку біткоїна.

«Магія» круглих чисел та китайський фактор

Пол Добсон, стратег Bloomberg, припускає, що досягнення «круглого» числа — 1 000 юанів за грам на ринку Шанхая — стало каталізатором для різкого падіння ціни золота. Ринки часто реагують на такі знакові рівні короткостроковими корекціями або навіть масштабними розворотами трендів.

Експерт наголошує, що цього року саме Китай був одним із ключових покупців дорогоцінного металу, тому позначка 1 000 юанів може стати важливим рівнем опору як мінімум у найближчій перспективі.

Небезпечна кореляція з біткоїном

Інший стратег Bloomberg, Марк Кренфілд, нагадує про високу кореляцію, яку останнім часом демонстрували золото і біткоїн.

Кренфілд звертає увагу на такий фактор: біткоїн пережив більш значне процентне падіння зі свого історичного максимуму, ніж золото. Однак, наразі бичаче позиціонування (тобто очікування зростання) на ринку золота є набагато більш екстремальним.

Враховуючи цей фактор, експерт не виключає, що зниження цін на золото може тривати й далі.