Швеція виділить Україні 35 мільйонів євро додаткової допомоги через Світовий банк

Швеція оголосила про надання Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі 385 мільйонів шведських крон (35 млн євро). Кошти будуть спрямовані через механізм Світового банку. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції, наголосивши на важливості підтримки України напередодні зими.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Допомога призначена для фінансування найбільш нагальних потреб і підтримки стійкості країни у сфері відновлення.

«Швеція посилює підтримку України напередодні зими, виділяючи 385 мільйонів шведських крон на Фонд URTF Світового банку. Ці кошти дозволять задовольнити найгостріші потреби, зміцнити стійкість країни та підтримати довгострокове відновлення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Швеція першою в ЄС надала Україні додаткове фінансування через Ukraine Facility.