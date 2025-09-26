Швеція стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка здійснила додатковий фінансовий внесок у програму підтримки України Ukraine Facility. Сума внеску становить близько 3 млрд грн, які Україна зможе отримати за умови виконання індикаторів програми. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Швеція першою в ЄС надала Україні додаткове фінансування через Ukraine Facility
Підтримка та «репараційний кредит«
Про рішення Стокгольма стало відомо після зустрічі Підласи з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.
Хоча 3 млрд грн є відносно невеликою сумою порівняно з дефіцитом українського бюджету, ці кошти можна спрямувати на важливі потреби. Підласа зазначила, що ця сума є співставною, наприклад, із річними витратами на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн заплановано на 2026 рік) або з програмою компенсації за знищене житло (3 млрд грн).
Крім того, Швеція підтримує ідею надання Україні «репараційного кредиту» — прямої бюджетної підтримки в розмірі до 130 млрд євро.
Ukraine Facility
Ukraine Facility — це чотирирічна програма фінансової підтримки України від Євросоюзу на 2024−2027 роки. Загальний обсяг фінансування становить 50 млрд євро, які будуть спрямовані на:
- підтримання макрофінансової стабільності;
- відновлення економіки;
- стимулювання інвестицій;
- технічну підтримку в реалізації реформ.
