Швеція першою в ЄС надала Україні додаткове фінансування через Ukraine Facility

Швеція стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка здійснила додатковий фінансовий внесок у програму підтримки України Ukraine Facility. Сума внеску становить близько 3 млрд грн, які Україна зможе отримати за умови виконання індикаторів програми. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Підтримка та «репараційний кредит«

Про рішення Стокгольма стало відомо після зустрічі Підласи з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.

Хоча 3 млрд грн є відносно невеликою сумою порівняно з дефіцитом українського бюджету, ці кошти можна спрямувати на важливі потреби. Підласа зазначила, що ця сума є співставною, наприклад, із річними витратами на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн заплановано на 2026 рік) або з програмою компенсації за знищене житло (3 млрд грн).

Крім того, Швеція підтримує ідею надання Україні «репараційного кредиту» — прямої бюджетної підтримки в розмірі до 130 млрд євро.

Ukraine Facility

Ukraine Facility — це чотирирічна програма фінансової підтримки України від Євросоюзу на 2024−2027 роки. Загальний обсяг фінансування становить 50 млрд євро, які будуть спрямовані на: