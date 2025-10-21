Рада ухвалила за основу законопроєкт про 50% податок на прибуток для банків

Верховна Рада України 21 жовтня підтримала у першому читанні законопроєкт № 14097 , який запроваджує тимчасову підвищену ставку податку на прибуток для банків.За законопроєкт проголосували 262 народних депутати.

Деталі та мета законопроєкту

Відповідно до ухваленого рішення, на 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Крім того, банкам забороняється зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків, отриманих у минулих періодах.

Цей захід є продовженням політики, спрямованої на оподаткування надприбутків банків, які були отримані у воєнний час. Голова профільного комітету В Р Данило Гетманцев раніше пояснював, що ці рекордні прибутки стали можливими завдяки високим обліковим ставкам та операціям із державними цінними паперами.

Очікується, що підвищена ставка принесе до бюджету надходження на суму близько 30 млрд грн.

Нагадаємо

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. Зараз, у 2025 році, прибуток банків оподатковується за ставкою 25%.