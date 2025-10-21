Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 16:38

Рада ухвалила за основу законопроєкт про 50% податок на прибуток для банків

Верховна Рада України 21 жовтня підтримала у першому читанні законопроєкт № 14097, який запроваджує тимчасову підвищену ставку податку на прибуток для банків.За законопроєкт проголосували 262 народних депутати.

Верховна Рада України 21 жовтня підтримала у першому читанні законопроєкт № 14097, який запроваджує тимчасову підвищену ставку податку на прибуток для банків.
Фото: AI

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі та мета законопроєкту

Відповідно до ухваленого рішення, на 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Крім того, банкам забороняється зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків, отриманих у минулих періодах.

Цей захід є продовженням політики, спрямованої на оподаткування надприбутків банків, які були отримані у воєнний час. Голова профільного комітету В Р Данило Гетманцев раніше пояснював, що ці рекордні прибутки стали можливими завдяки високим обліковим ставкам та операціям із державними цінними паперами.

Очікується, що підвищена ставка принесе до бюджету надходження на суму близько 30 млрд грн.

Читайте також: НБУ різко розкритикував підняття податку для банків до 50%

Нагадаємо

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. Зараз, у 2025 році, прибуток банків оподатковується за ставкою 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
zevs1
zevs1
21 жовтня 2025, 16:50
#
Большая часть банковского сектора Украины принадлежит государству, поэтому выглядит это как перекладывание из одного кармана в другой.
В любом случае банкиры останутся с хорошей премиией (бонус за результат всегда полагается)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
