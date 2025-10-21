Верховна Рада України 21 жовтня підтримала у першому читанні законопроєкт № 14097, який запроваджує тимчасову підвищену ставку податку на прибуток для банків.За законопроєкт проголосували 262 народних депутати.
Рада ухвалила за основу законопроєкт про 50% податок на прибуток для банків
Деталі та мета законопроєкту
Відповідно до ухваленого рішення, на 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Крім того, банкам забороняється зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків, отриманих у минулих періодах.
Цей захід є продовженням політики, спрямованої на оподаткування надприбутків банків, які були отримані у воєнний час. Голова профільного комітету
Очікується, що підвищена ставка принесе до бюджету надходження на суму близько 30 млрд грн.
Нагадаємо
Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. Зараз, у 2025 році, прибуток банків оподатковується за ставкою 25%.
