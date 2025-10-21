Стейблкоїни, гривня чи долар: в якій валюті зберігати капітал у 2025 році

Чи можуть стейблкоїни, такі як USDT або USDC, замінити звичні фіатні гроші? Питання не таке просте, як здається на перший погляд.

Криптовалюта вже давно не є екзотикою. Стейблкоїни — зручний інструмент для грошових переказів і цифрових інвестицій. До того ж, криптоактиви не залежать від політики центральних банків, що забезпечує вільний обіг без обмежень, на відміну від банківських карткових платежів.

Але повністю відмовитися від фіату ми поки що не можемо, оскільки на державному рівні криптовалюта не визнана офіційним засобом платежу. За комунальні послуги, пальне та продукти в супермаркетах все одно доводиться розраховуватися гривнею, а якщо виникає потреба накопичити якусь суму на депозиті — без фіатної валюти теж не обійтися.

Давайте розберемося, в якій валюті краще зберігати свій капітал і як максимально швидко та безпечно конвертувати стейблкоїни у гривню, долар чи євро.

Основні відмінності між фіатом і стейблкоїнами

Фіатну валюту випускає держава, а якщо точніше — центральні банки, які контролюють обсяг грошової маси в обігу. В Україні, наприклад, гривню друкує Національний банк. У Євросоюзі емісію євро координує Європейський центробанк, а випуском банкнот і монет займаються безпосередньо центробанки держав, які є членами єврозони.

Стейблкоїни — це вид криптовалют, що прив'язаний до фіатної валюти (долара, євро) або іншого реального активу (наприклад, дорогоцінних металів). Найпоширеніші стейбли — це USDT та USDC, які мають доларову прив'язку, а також PAXG та XAUT, які забезпечені золотом.

При цьому кожен вид валют має свої переваги та недоліки, які накладають певні обмеження на їхнє використання.

Плюси та мінуси фіату

Фіатні гроші є загальновизнаними та мають законний статус, завдяки чому розрахунки за товари та послуги відбуваються безперешкодно (причому як усередині країни, так і за її межами). Наприклад, українець, який перебуває за кордоном, може гривневою карткою українського банку сплачувати покупки у доларах чи євро.

Ну, а якщо виникне потреба зняти готівку чи обміняти валюту, то з цим теж не виникне жодних складнощів. У будь-якій країні світу є банкомати, відділення банків чи обмінні пункти.

Державне регулювання грошового обігу до певної міри гарантує стабільність обмінного курсу, що вберігає національну валюту від знецінення (девальвації).

Заощадження у фіаті мають захист із боку держави. Якщо банк, у якому розміщено депозит у гривні, доларах чи євро, збанкрутує, держава компенсує вкладнику втрачені кошти.

Головні недоліки фіатної валюти — це надмірне регулювання та схильність до інфляції. Що більше грошей друкують центробанки, то швидше вони знецінюються.

Міжнародні грошові перекази стають дедалі дорожчими та складнішими. Мало того, що комісія за відправку грошей в іншу країну родичам чи друзям може сягати 3−5% суми, так ще й банк може запросити документи про походження грошей, без яких він просто заблокує переказ.

Ще один негативний момент — залежність курсу фіатної валюти від економічної та політичної ситуації в країні. Під час кризи чи воєнних конфліктів (як в Україні) національна валюта може суттєво послабшати. І якщо населення тримає свої накопичення у гривні (станом на 1 вересня кошти громадян у банках перевищили 1,3 трлн грн), то девальвація в буквальному сенсі поглине ці заощадження.

Переваги та ризики стейблкоїнів

Стейблкоїни, на відміну від багатьох інших криптовалют, мають валютну прив'язку. Саме тому їхній курс стабільний: 1 USDT дорівнює 1 долару, а 1 EURT — це 1 євро. Причому компанії, які емітують стейблкоїни, формують резерви зі справжніх фізичних активів.

За Tether (USDT), який був запущений у 2014 році, відповідає компанія Tether Limited, резерви якої у ІІ кварталі 2025 року сягнули 120 млрд дол. у держоблігаціях США та близько 8 млрд дол. у біткоїнах.

USDC випускає компанія Circle у партнерстві з біржею Coinbase. Circle регулярно проходить аудити, які підтверджують її надійність, а резерви компанії на початок жовтня перевищили 75 млрд дол.

Стейблкоїни незамінні, коли йдеться про криптовалютні транзакції. Це перекази між гаманцями, купівля-продаж інших видів криптовалют на біржах (BTC, ETH, DOGE тощо). А ще стейблкоїни дозволяють отримувати чималий пасивний дохід: розміщення коштів на стейкінгу (це аналог валютного банківського депозиту) може забезпечувати дохідність до 15−20% річних. Для порівняння: у доларах банки пропонують вкладникам щонайбільше 2−2,5% річних.

Крім того, стейблкоїни зручні для міжнародних переказів, оскільки комісії за такі операції вкрай незначні (від пари доларів до нуля незалежно від суми) і при цьому немає жодної тяганини з документами та лімітами, які нав'язують користувачам банки.

У недоліки стейблкоїнів можна записати все ще низьку довіру як до платіжного інструменту. На жаль, криптовалюта знаходиться в «сірій зоні» регулювання у багатьох державах, через що нею неможливо безперешкодно розплачуватись за товари чи послуги.

Прив'язка USDT, PAXG та інших токенів до реальних активів теж несе певні ризики. Якщо курс долара або ціна золота різко впаде, то це спричинить девальвацію стейблкоїнів.

Плюс до всього через залежність від компанії-емітента в якийсь момент стейблкоїн може знецінитися через нестачу резервів, технічний збій або хакерську атаку. Так сталося з монетою UST (TerraUSD), яка втратила у травні 2022 року прив'язку до долара. Це спричинило крах токена LUNA.

Як обміняти USDT і вивести стейблкоїни у фіат?

Завдяки бурхливому розвитку цифрової економіки та високому рівню проникнення криптовалют у повсякденне життя фіатні гроші та стейблкоїни вже цілком гармонійно співіснують і вирішують різні завдання.

Наприклад, для повсякденних покупок або класичних інвестицій і накопичень (депозити, акції, облігації) більше підходить фіат, а для операцій на криптовалютних біржах, для дешевих транскордонних переказів краще за стейблкоїни нічого немає.

Втім, залишається досить важливе питання: як швидко, зручно та з мінімальними комісіями купити та продати стейблкоїни, а також конвертувати USDT чи USDC у гривню, долар або євро.

Звісно, існують P2P-сервіси, у тому числі й на криптобіржах, які допомагають продавцю та покупцю домовитися про угоду щодо криптовалюти. Але далеко не всі хочуть занурюватись у нюанси та ще й проходити верифікацію на біржах (KYC).

Тому слід звернути свою увагу на криптообмінники. Приміром, платформа ObmenAT24 пропонує повний набір послуг з конвертації стейблкоїнів у фіат і при цьому гарантує швидкість і прозорість транзакцій.

ObmenAT 24 працює на ринку обміну криптовалют уже 9 років, тримає значні резерви для забезпечення операцій і має більш ніж 90 точок обміну в 30 містах України та 40 столицях світу, де можна перевести в готівку стейблкоїни за фіат.

Щоб здійснити обмін, достатньо зазначити суму USDC або USDT та вибрати фіатну валюту і спосіб її отримання. Наприклад, це може бути переказ на картку чи банківський рахунок (знадобиться номер IBAN), зарахування через систему Revolut або виплата долара готівкою в одному з партнерських обмінних пунктів із попереднім резервуванням потрібної суми.

Далі потрібно відправити криптовалюту на номер гаманця, який відобразиться в заявці, та чекати надходження коштів на картку або рахунок. Зазвичай на це потрібно кілька хвилин. Якщо обмін стейблкоїнів проводиться за готівку, через якийсь час на зв'язок вийде співробітник ObmenAT24 і погодить терміни видачі коштів у касі.

До речі, велика перевага ObmenAT24 у тому, що платформа не стягує жодних прихованих платежів. Комісія за обмін вже включена до обмінного курсу, тому при конвертації економія може досягати 20% порівняно з іншими обмінниками. Також сервіс не вимагає обов'язкової верифікації від клієнтів, що забезпечує безпечність і анонімність операцій.