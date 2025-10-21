Чому підвищення податків для банків — це відновлення справедливості

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2025, 13:33

Чому підвищення податків для банків — це відновлення справедливості

Народні депутати пропонують втретє поспіль встановити 50% податок на прибутки банків. Чому ця ініціатива виправдана і на чому заробляють банки, розповів академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Народні депутати пропонують втретє поспіль встановити 50% податок на прибутки банків.

Поява законопроекту про встановлення підвищеної ставки оподаткування прибутку банків є слушною ініціативою. За час війни прибуток до оподаткування банків збільшився втричі, і основну роль у його підвищенні зіграла держава.

По-перше, завдяки державі (точніше фіскальному дефіциту) банки сутєво наростили свою ліквідність (в 4 рази порівняно з початком війни).

По-друге, державна монетарна політика залишається вельми сприятливою для банків. Високі процентні ставки, які НБУ перманентно утримує з початку війни, забезпечують банкам колосальні обсяги пасивних процентних доходів. Лише від НБУ за розміщення вільної ліквідності на депозитних рахунках банки отримали понад 300 млрд. грн процентних доходів за роки війни, а загалом від держави банки отримали близько 630 млрд.грн. процентів, з яких 47% припадає на ОВДП, а 42% — на депсертифікати НБУ.

Частка державних коштів у складі процентних доходів банків постійно зростає і за 8 місяців 2025 р. склала 57% (в 2020 р. було 30%). Фактично маємо феномен суттєвого розширення державного субсидування банківської діяльності, яка дуже не поспішає розширювати свої посередницькі функції (рівень банківського кредитування економіки залишається суттєво нижчим довоєнних показників — близько 15% ВВП).

Підвищення податкової ставки на прибуток банків відповідає усім трьом класичним функціям фіскальної політики та дасть змогу:

1. покращити справедливість перерозподілу доходів економіки — перерозподільча функція фіскальної політики;

2. отримати додаткові кошти для фінансування воєнних витрат — алокативна функція фіскальної політики;

3. зменшити фіскальний дефіцит — макростабілізаційна функція фіскальної політики.

Автор:
Данилишин Богдан
Завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Данилишин Богдан
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами