Компанія, пов'язана з Ripple, залучить $1 млрд через SPAC для створення казначейства в XRP

Компанія Evernorth Holdings, що має тісні зв'язки з Ripple Labs, оголосила про плани стати публічною шляхом злиття зі спеціалізованою компанією (SPAC) Armada Acquisition Corp. II, що вже торгується на Nasdaq. Мета угоди — залучити понад $1 млрд для формування одного з найбільших у світі корпоративних казначейств, де основним активом буде криптовалюта XRP. Про це повідомляє Cointelegraph 20 жовтня.

Деталі угоди та фінансування

Очікується, що транзакція принесе понад $1 млрд надходжень. Угода вже заручилася значною підтримкою: японський фінансовий гігант SBI Holdings інвестує $200 млн. Додаткове фінансування також очікується від ключових гравців криптоіндустрії, включаючи Ripple, Pantera Capital,Kraken та GSR.

Evernorth заявила, що залучені кошти будуть спрямовані на купівлю токенів XRP на відкритому ринку для створення свого казначейства. Після завершення злиття об'єднана компанія, як очікується, буде торгуватися на біржі Nasdaq під тікерним символом XRPN.

Цей крок може зробити Evernorth однією з перших публічних компаній, яка прив'яже свій баланс до XRP, що свідчить про зростаючий інтерес інституційних інвесторів до цифрових активів.

Новий інструмент для інвесторів

За словами генерального директора Evernorth Ашіша Бірли, новий інвестиційний інструмент покликаний «прискорити впровадження XRP» на тлі зростаючого інтересу до децентралізованих фінансів (DeFi). Це надасть інвесторам доступ до XRP через традиційний фондовий ринок.

Ця новина з'явилася слідом за повідомленнями про те, що сама Ripple Labs планує залучити близько $1 млрд через продаж XRP для створення власного цифрового казначейства. Крім того, Ripple нещодавно погодилася придбати платформу управління корпоративними фінансами GTreasury в угоді вартістю близько $1 млрд, щоб розширити свою інфраструктуру для корпоративних платежів.

Тренд на цифрові казначейства

Ініціатива Evernorth є частиною ширшої тенденції. Цього року десятки компаній почали накопичувати криптовалюти на своїх корпоративних балансах.

Цей рух значною мірою пов'язаний зі стратегією компанії MicroStrategy Майкла Сейлора, яка першою серед великих публічних компаній почала використовувати Bitcoin як основний резервний актив. Наразі її резерви зросли до майже 650 000 BTC.

Окрім Bitcoin, корпоративні казначейства почали включати й інші активи, такі як Ether (ETH), Solana (SOL), Ethena (ENA) та інші монети.

Проте не всі поділяють цей оптимізм. Денг Чао, генеральний директор венчурної фірми HashKey Capital, зазначив, що стратегії цифрових казначейств все ще стикаються зі скептицизмом з боку традиційних фінансистів.

Девід Бейлі, генеральний директор компанії Nakamoto, що спеціалізується на Bitcoin-казначействах, також висловив занепокоєння. Він стверджує, що низька ефективність альткоїнів підірвала довіру до ширшої моделі цифрових казначейств.

Що таке SPAC та екосистема Ripple

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — це компанія без власної операційної діяльності, яка створюється спеціально для залучення капіталу на біржі з метою подальшого злиття з приватною компанією, виводячи її на біржу. Це швидший і часто простіший спосіб стати публічною компанією, ніж традиційне IPO.

Вихід Evernorth на біржу, нещодавнє придбання Ripple компанії GTreasury (платформи для управління корпоративними фінансами) та плани самої Ripple створити власне казначейство в XRP є частинами єдиної стратегії. Ripple активно будує інфраструктуру, яка дозволить великим компаніям використовувати XRP для міжнародних платежів та управління ліквідністю. Вони створюють як регульовані інструменти (Evernorth), так і технологічні платформи (GTreasury) для інтеграції XRP у традиційні фінансові потоки.

Чому це важливо

Ця угода є знаковою, оскільки вона виводить один з найбільших альткоїнів, XRP, на традиційний фондовий ринок США у вигляді регульованого інструменту. Для інвесторів це означає можливість отримати доступ до XRP через купівлю акцій (тікер XRPN), подібно до того, як інвестори купують акції MicroStrategy, щоб опосередковано володіти Bitcoin.

Це відкриває двері для великих інституційних фондів, яким правила забороняють купувати криптовалюти напряму, але дозволяють інвестувати в акції. Успіх цієї угоди може стати потужним сигналом для ринку, що інституційний капітал готовий розглядати не лише Bitcoin, але й інші провідні цифрові активи як частину своїх резервних стратегій.

