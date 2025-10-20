Індія просуває рупію як міжнародну валюту для розрахунків

Центральний банк Індії вживає заходів для спрощення розрахунків у національній валюті для партнерів по зоні вільної торгівлі. Ключовим кроком є встановлення прямих курсів рупії до валют інших країн, що усуває необхідність використовувати долар США як проміжну ланку. Про це повідомляє Bloomberg 20 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стратегічний крок

Ці дії є частиною ширшої стратегії прем'єр-міністра Нарендри Моді, спрямованої на посилення ролі рупії у міжнародних транзакціях. Головна мета — зробити економіку Індії менш вразливою до зовнішніх економічних потрясінь. Уряд країни вважає, що наявність надійної міжнародної валюти є життєво важливою для досягнення мети стати «розвиненою нацією» до 2047 року.

Крім того, розширення використання національної валюти знижує ризики та витрати для компаній, а також зменшує потребу у зберіганні великих резервів іноземних валют. На думку індійської влади, багатополярна валютна система є більш стабільним та бажаним варіантом для глобальної торгівлі.

Нові валютні пари та торговельні угоди

На початку цього місяця Резервний банк Індії оголосив про встановлення довідкових курсів для дирхама ОАЕ та індонезійської рупії. Вони доповнять вже існуючі курси до долара США, євро, британського фунта та японської єни. За даними джерела, центробанк також працює над створенням аналогічних курсів для валют сусідніх країн та Маврикія.

Індія має угоди про вільну торгівлю з більш ніж десятком країн та блоків, включаючи нещодавно підписані договори з Великою Британією, Австралією та ОАЕ. Наразі ведуться переговори про аналогічні угоди зі США, ЄС, Перу, Оманом та Новою Зеландією. Під час усіх цих перемовин Індія активно обговорює можливість розрахунків у рупіях.

Баланс між амбіціями та геополітикою

Нью-Делі намагається діяти обережно, щоб ці кроки не сприймалися як цілеспрямована кампанія з дедоларизації. Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував країни БРІКС у спробах створити спільну валюту, щоб підірвати позиції долара, однак Індія заперечувала такі наміри.

Поточний стан рупії

Попри амбітні плани, індійська рупія цього року є однією з найслабших азійських валют, поступаючись лише індонезійській рупії. На її курс тиснуть рекордний відтік капіталу з фондового ринку та побоювання щодо високих мит з боку США. Нещодавно центральний банк був змушений втрутитися в ринок, продаючи долари для підтримки національної валюти.

Згідно з останніми даними SWIFT, індійська рупія наразі не входить до топ-20 найпопулярніших валют для глобальних платежів, де долар США займає перше місце з часткою 46,94%.

Механізм торгівлі в рупіях та його виклики

Для реалізації розрахунків у рупіях Індія використовує механізм спеціальних рахунків «Востро» (Vostro accounts). Це рахунки, які іноземні банки відкривають в індійських банках у рупіях. Коли індійський імпортер купує товари, він сплачує в рупіях на цей рахунок, а коли індійський експортер продає товари, гроші списуються з цього ж рахунку.

Хоча кілька країн виявили інтерес до цієї системи, на практиці вона зіткнулася з проблемами. Найяскравішим прикладом є торгівля з росією. Через значний торговий дисбаланс (Індія імпортує з рф набагато більше, зокрема нафту, ніж експортує), на російських рахунках накопичилися мільярди рупій, які росія не могла ефективно використати або конвертувати.