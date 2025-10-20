Індія просуває рупію як міжнародну валюту для розрахунків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2025, 16:14

Індія просуває рупію як міжнародну валюту для розрахунків

Центральний банк Індії вживає заходів для спрощення розрахунків у національній валюті для партнерів по зоні вільної торгівлі. Ключовим кроком є встановлення прямих курсів рупії до валют інших країн, що усуває необхідність використовувати долар США як проміжну ланку. Про це повідомляє Bloomberg 20 жовтня.

Центральний банк Індії вживає заходів для спрощення розрахунків у національній валюті для партнерів по зоні вільної торгівлі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стратегічний крок

Ці дії є частиною ширшої стратегії прем'єр-міністра Нарендри Моді, спрямованої на посилення ролі рупії у міжнародних транзакціях. Головна мета — зробити економіку Індії менш вразливою до зовнішніх економічних потрясінь. Уряд країни вважає, що наявність надійної міжнародної валюти є життєво важливою для досягнення мети стати «розвиненою нацією» до 2047 року.

Крім того, розширення використання національної валюти знижує ризики та витрати для компаній, а також зменшує потребу у зберіганні великих резервів іноземних валют. На думку індійської влади, багатополярна валютна система є більш стабільним та бажаним варіантом для глобальної торгівлі.

Нові валютні пари та торговельні угоди

На початку цього місяця Резервний банк Індії оголосив про встановлення довідкових курсів для дирхама ОАЕ та індонезійської рупії. Вони доповнять вже існуючі курси до долара США, євро, британського фунта та японської єни. За даними джерела, центробанк також працює над створенням аналогічних курсів для валют сусідніх країн та Маврикія.

Індія має угоди про вільну торгівлю з більш ніж десятком країн та блоків, включаючи нещодавно підписані договори з Великою Британією, Австралією та ОАЕ. Наразі ведуться переговори про аналогічні угоди зі США, ЄС, Перу, Оманом та Новою Зеландією. Під час усіх цих перемовин Індія активно обговорює можливість розрахунків у рупіях.

Баланс між амбіціями та геополітикою

Нью-Делі намагається діяти обережно, щоб ці кроки не сприймалися як цілеспрямована кампанія з дедоларизації. Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував країни БРІКС у спробах створити спільну валюту, щоб підірвати позиції долара, однак Індія заперечувала такі наміри.

Поточний стан рупії

Попри амбітні плани, індійська рупія цього року є однією з найслабших азійських валют, поступаючись лише індонезійській рупії. На її курс тиснуть рекордний відтік капіталу з фондового ринку та побоювання щодо високих мит з боку США. Нещодавно центральний банк був змушений втрутитися в ринок, продаючи долари для підтримки національної валюти.

Згідно з останніми даними SWIFT, індійська рупія наразі не входить до топ-20 найпопулярніших валют для глобальних платежів, де долар США займає перше місце з часткою 46,94%.

Механізм торгівлі в рупіях та його виклики

Для реалізації розрахунків у рупіях Індія використовує механізм спеціальних рахунків «Востро» (Vostro accounts). Це рахунки, які іноземні банки відкривають в індійських банках у рупіях. Коли індійський імпортер купує товари, він сплачує в рупіях на цей рахунок, а коли індійський експортер продає товари, гроші списуються з цього ж рахунку.

Хоча кілька країн виявили інтерес до цієї системи, на практиці вона зіткнулася з проблемами. Найяскравішим прикладом є торгівля з росією. Через значний торговий дисбаланс (Індія імпортує з рф набагато більше, зокрема нафту, ніж експортує), на російських рахунках накопичилися мільярди рупій, які росія не могла ефективно використати або конвертувати.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 жовтня 2025, 16:56
#
Я просуваю різану газету як засіб міжнародних розрахунків. Досвід нашого дикого сусіда показує, що продав за рупії, вважай подарував.
+
0
neverice
neverice
20 жовтня 2025, 18:49
#
Успіхів. Що більше валют претендує на роль міжнародної, то менше у них шансів потіснити долар. Не те, щоб я був фанатом долара, але досить з нас історичних подій.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами