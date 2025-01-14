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14 січня 2025, 8:10

Зеленський розблокував отримання коштів для клієнтів «Фрідом фінанс»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс». Про це йдеться в указі від 13 січня, пише Forbes.ua.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».
Фото:biz.censor.net

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Що відомо

Процес реалізується поетапно. Тимчасовий керівник виконавчого органу підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» Олександр Бондарчук вже завершив формування переліку клієнтів підсанкційного брокера та їхніх активів, йдеться в документі наданому пресслужбою НКЦПФР.

Наступний етап — перевірка клієнтів на предмет звʼязків з підсанкційними особами та країною-агресором, — розповіли у пресслужбі.

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Далі НКЦПФР має доопрацювати та оприлюднити рішення, яке визначить подальший механізм для розблокування активів клієнтів «Фрідом фінанс», які пройшли перевірку.

Потенційно отримати кошти клієнти зможуть через три-чотири місяці, відповіла пресслужба НКЦПФР.

Нагадаємо

Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.

На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.

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Крім цього, лишились замороженими і кошти на рахунках клієнтів.

З того часу інвестори не можуть забрати свої кошти навіть у тому випадку, якщо за ОВДП виплачується купонний дохід, або їхній термін завершується і відбувається погашення паперів.

Міністерство фінансів проводить виплати, гроші надходять на транзитні рахунки НБУ і далі мали б рухатися до брокера, а від нього — клієнтам. Та за нинішніх умов далі Нацбанку гроші не йдуть.

Інакше кажучи, держава не відмовляється провести виплати за облігаціями і навіть перераховує кошти, але клієнти зможуть їх отримати, лише коли з ФФУ будуть зняті санкції або буде встановлено альтернативний механізм виплат.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Bookseller
Bookseller
14 січня 2025, 9:10
#
С чего это вдруг? Скоро выборы?
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 січня 2025, 9:14
#
«сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн»

Саме так, «становила», а скільки зараз цей баласт коштує - нікому невідомо, бо якби не торгуючи з 22го, активи могли поводитися по різному…ну і на тому люди подякують…виведуть швиденько, наскільки це можливо, активи, і будуть користуватися виключно IBKR або криптою, бо це тупо надійніше :)
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0
Exba
Exba
14 січня 2025, 9:20
#
Не прошло и полгода… Дичь какая-то, в цивилизованном мире есть понятие о разделении собственных и клиентских денег брокера, которые находятся на отдельных счетах. И заморозка активов брокера не должна касаться клиентских активов.
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