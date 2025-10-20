НЕК «Укренерго» в понеділок, 20 жовтня, запроваджує в усіх регіонах України графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це йдеться у повідомленні компанії.
20 жовтня 2025, 8:36
Укренерго в понеділок запроваджує в усіх областях обмеження для промисловості
Деталі
«20 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів», — ідеться у повідомленні.
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Нагадаємо
Найскладніша ситуація очікується у прифронтових і прикордонних областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.
Джерело: Мінфін
