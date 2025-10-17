Дві години зі світлом, чотири — без: енергетики прогнозують які будуть відключення взимку

Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, 2 — зі світлом, повідовмляє УП з посиланням на джерела в енергогалузі.

«Ця зима точно буде дефіцитною. Уже сьогодні аварійні відключення діють майже по всій країні. Найімовірніше, взимку нас очікує сценарій „4×2“: чотири години без світла, дві — зі світлом», — прогнозує представник однієї з державних енергетичних компаній.

Найскладніша ситуація очікується у прифронтових і прикордонних областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

За словами співрозмовника, ключова проблема — обмежені можливості протиповітряної оборони забезпечити стовідсотковий захист енергетичних об'єктів.

«Якщо на один об'єкт летить 30−50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи не здатні перехопити все. Для зупинки енергоблоку інколи достатньо одного точного влучання», — пояснює він.

Пошкодження підстанцій технічно можна усунути за 2−3 тижні, однак це не вирішує проблему, якщо немає доступної генерації для покриття попиту.

Відключення продовжуються

За повідомленням «Укренерго», 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України. Графіки будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Зокрема в Чернігівській області оператор систем розподілу через важку ситуацію застосовує відразу три черги погодинних відключень.