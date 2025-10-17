Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, 2 — зі світлом, повідовмляє УП з посиланням на джерела в енергогалузі.
Дві години зі світлом, чотири — без: енергетики прогнозують які будуть відключення взимку
«Ця зима точно буде дефіцитною. Уже сьогодні аварійні відключення діють майже по всій країні. Найімовірніше, взимку нас очікує сценарій „4×2“: чотири години без світла, дві — зі світлом», — прогнозує представник однієї з державних енергетичних компаній.
Найскладніша ситуація очікується у прифронтових і прикордонних областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.
За словами співрозмовника, ключова проблема — обмежені можливості протиповітряної оборони забезпечити стовідсотковий захист енергетичних об'єктів.
«Якщо на один об'єкт летить 30−50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи не здатні перехопити все. Для зупинки енергоблоку інколи достатньо одного точного влучання», — пояснює він.
Пошкодження підстанцій технічно можна усунути за 2−3 тижні, однак це не вирішує проблему, якщо немає доступної генерації для покриття попиту.
Відключення продовжуються
За повідомленням «Укренерго», 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України. Графіки будуть діяти з 07:00 до 22:00.
Графіки відключень не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Зокрема в Чернігівській області оператор систем розподілу через важку ситуацію застосовує відразу три черги погодинних відключень.
Коментарі - 5
Ну воно ж не буде так, щоб укренерго слідувало своїм же прогнозам і графікам — ну не буває так)) Значить будуть люди довше ніж чотири години без світла сидіти.
Питання в іншому, влада утримує частину населення примусово, як скот в концтаборі, а через це їх сім`ї не хочуть виїжджати закордон, АЛЕ, вже по суті через 4 місяці, буде 4 роки як триває повномасштабна війна, але у влади немає жодних думок, як забезпечити людей такою базовою річчю як світло, кошти виділяють, податки і ціни на електроенергію піднімають, але все одно сидіть без світла) Ніхто ж не задавався питанням, чи виключають світло на Банковій, або в Буковелі десь?))
Вже ж і депутати розповідали, і відео є на ютубі, де у Верховній зраді України та Офісі найпотужнішого усі лампочки горять, кондиціонери на опалення виставлені, а ви холопи економте світло коли ви вдома))
Де реалізація тих мільярдів доларів і євро наданих на відновлення енергетики — не ясно, чому додумалися в Харкові навчальні заклади під землю перенести, а в енергетичному питанні за чотири роки не можуть придумати щось аналогічне, коштів же надають хоч роздавай, аби не розпилювали тільки бюджети)
І якщо ви ну не можете забезпечити власну армію і захист своїх громадян, навіть забезпечити власних громадян світлом без перебоїв — то навіщо ви утримуєте їх тут, якщо тисячі людей лісами і полями тікають з концтабору?) парадокс)
Будуть… і довше без світла, і менше без світла.
З твого поста можна зробити висновок, що Укренерго то диверсанти, там сплять і бачать, щоб нас…ати населенню і промисловості.
Де ті мільярди на відновлення? Та ти сидиш і строчиш пости саме тому, що за ті мільярди відновили електропостачання. І далі відновлюють. І щодо вимикати лампочки у ВРУ… то такий крінж, що аж смішно слухати. 10 кВт тобі на всю Україну аж так запоможуться, що все, блекаутів не буде, якщо вимкнути ВРУ. А якщо ще й Кабмін вимкнути, то продаватимемо енергію вагонами.
Особенно после того как эти «патриотические» СМИ. перед новым 2025 годом рассказывали о подорожании доставки газа для бытовых потребителей, потоv в феврале, о том что с 1 марта на АЗС не будут продавать бензин, а в аптеках не будет лекарств и много другой «патриотической» МАЯЧНИ!
Странно, почему не дают совет, запасаться электричеством в прок .
То что с электроэнергией будут проблемы, это понятно уже третий год подряд. Но как-то страна живет и работает.
Вопрос в другом -какой смысл постоянно тиражировать «страшилки»? Кому от этого легче?
Ну, а для местной публики какая разница? У всех (со слов «публики») все «ок» с доходами и у каждого должно быть минимум по два генератора с запасом бензина, минимум 40 кв м солнечных батарей и прочей энергосберегающей атрибутики.
Превью для фильма: Белгород сидел 2 часа без света, а на территории всей страны Украины света не будет «4×2» в течении всей зимы.