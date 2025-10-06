Armani шукає нового власника: розпочався розпродаж частки модного дому

Через кілька тижнів після смерті легендарного дизайнера Джорджіо Армані розпочався процес продажу його модної імперії. Представники Armani Group почали переговори з потенційними покупцями щодо продажу міноритарного пакета акцій, виконуючи волю засновника, викладену в його заповіті. Серед компаній, до яких звернулися, є косметичний гігант L'Oreal. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заповіт Армані: що буде з модною імперією

Процес продажу відбувається за чіткими інструкціями, які Джорджіо Армані, що помер 4 вересня, залишив у своєму заповіті. Згідно з документом, спадкоємці мають:

Продати початковий пакет у 15% акцій компанії протягом 18 місяців після його смерті.

Згодом продати додатковий пакет від 30% до 55% акцій тому ж самому покупцю або розглянути можливість виведення компанії на фондову біржу (IPO).

У заповіті також вказані пріоритетні покупці. Перевага має надаватися одному з трьох гігантів: модному конгломерату LVMH (власник Louis Vuitton, Dior), косметичній компанії L'Oreal або виробнику окулярів EssilorLuxottica. Усі три компанії раніше публічно висловлювали свою зацікавленість.

Ці положення заповіту є юридично зобов'язуючими в Італії і можуть бути оскаржені в суді, якщо не будуть виконані.

Хто купить Armani і за скільки: перші деталі угоди

За даними джерел, переговори перебувають на ранній стадії та можуть тривати місяцями. Очікується, що консультантом угоди виступить інвестиційний банк Rothschild.

Наразі пропозиції робляться лише стратегічним інвесторам, таким як L'Oreal. Фонди прямих інвестицій (private equity) поки що не розглядаються як потенційні покупці.

Процес продажу привертає величезну увагу, оскільки Armani залишається одним з найвідоміших незалежних брендів у світі. За оцінками аналітиків, вартість усієї модної імперії може становити від 5 до 12 мільярдів євро ($14 млрд).

Хто контролюватиме компанію після продажу

Навіть після продажу значної частки акцій контроль над Armani Group залишиться в руках довірених осіб дизайнера. Згідно із заповітом, 70% голосуючих прав належатимуть:

Благодійному фонду Armani (30% голосів).

Панталео Дель'Орко, бізнес-партнеру та супутнику життя Армані (40% голосів).

Це гарантує, що стратегічні рішення ухвалюватимуться відповідно до бачення засновника. Фонд також збереже за собою не менше 30,1% акцій навіть після виходу компанії на біржу чи продажу.

Кінець епохи незалежних дизайнерів

Джорджіо Армані був одним з останніх великих модельєрів, які зберігали повний контроль над власною імперією. Його смерть та подальший продаж компанії знаменують завершення цієї ери та продовження глобальної консолідації ринку люксу під крилом кількох мега-корпорацій.

Armani — один з найбажаніших активів у світі моди. Для будь-якого гіганта, як-от LVMH чи L'Oreal, придбання цього бренду стане «угодою століття» та можливістю додати до свого портфоліо справжню ікону стилю.