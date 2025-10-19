Multi від Мінфін
19 жовтня 2025, 14:45

НКЦПФР веде діалог з урядом щодо «народних» ІРО для пожвавлення фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) активно обговорює з Кабінетом міністрів та Міністерством економіки ідею проведення первинних публічних розміщень акцій (IPO) державних компаній. Мета ініціативи, відомої як «народні» ІРО, — надати українцям новий інвестиційний інструмент та пожвавити фондовий ринок, забезпечивши його ліквідністю. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 16−17 жовтня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) активно обговорює з Кабінетом міністрів та Міністерством економіки ідею проведення первинних публічних розміщень акцій (IPO) державних компаній.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Законодавчі перепони та розробка механізму

За словами голови Комісії, цей шлях «не є приватизацією в чистому вигляді», тому потребує ретельного обговорення та розробки спеціального механізму. Наразі триває робота над законопроєктом, який має внести зміни до низки законів, зокрема до закону «Про приватизацію». Через необхідність законодавчих змін, орієнтовні терміни реалізації ініціативи поки що не визначені.

Порятунок для інфраструктури ринку

Руслан Магомедов наголосив, що запуск «народних» ІРО є критично важливим для успішної реалізації проєкту з модернізації інфраструктури ринку капіталу, який НКЦПФР розпочала спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Він навів приклад фондової біржі ПФТС, яка була створена за допомогою USAID, але наразі «жевріє» через гострий дефіцит фінансових інструментів для торгівлі. За його словами, будь-яка інфраструктура, навіть найсучасніша, потребує значних ресурсів на підтримку своєї роботи — від зарплат до дорогого програмного забезпечення. Без реальних активів для торгівлі, як-от акції держкомпаній, нова інфраструктура не буде життєздатною.

Раніше Магомедов пропонував продати 7% акцій прибуткових держкомпаній, щоб запустити фондовий ринок в Україні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

