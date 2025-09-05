Multi від Мінфін
5 вересня 2025, 13:36

НКЦПФР пропонує продати 7% акцій прибуткових держкомпаній, щоб запустити фондовий ринок в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглядає ініціативу з продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг. Метою цього кроку є створення в Україні повноцінного та ліквідного сегмента ринку акцій. Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов 4 вересня 2025 року під час брифінгу в Українському медіа-центрі.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглядає ініціативу з продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг.

Що відомо

За словами Магомедова, ініціатива, що наразі перебуває на стадії обговорення, передбачає виведення на ринок часток саме успішних державних підприємств, які стабільно отримують прибуток та сплачують дивіденди.

«Ми хочемо, щоб держава продала не щось непотрібне, де вона не знає, що робити, де вона неефективна, а таке, що дійсно цікаве для самої держави — підприємства, яке заробляє кожного року, яке платить дивіденди кожного року», — підкреслив голова НКЦПФР.

Як потенційні кандидати для такого часткового IPO розглядаються такі гіганти, як «Приватбанк», НАК «Нафтогаз України» та «Енергоатом».

Створення ринкового орієнтиру

Головна мета цієї ініціативи — не стільки залучення коштів до бюджету, скільки створення ринку. Наразі український фондовий ринок є неліквідним, і бізнес не може оцінити, скільки коштів він здатен залучити через випуск акцій.

«Зараз до мене звертаються і питають: якщо ми випустимо акції, скільки зможемо залучити грошей? Я кажу, що я не можу відповісти на це питання, бо немає від чого відштовхуватися», — зазначив Магомедов.

На його думку, продаж невеликих пакетів акцій провідних держкомпаній має створити такий орієнтир та дати поштовх для розвитку всього ринку капіталу.

Нагадаємо, що в Україні розпочали підготовку до створення нової фондової біржі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Qwerty1999
Qwerty1999
5 вересня 2025, 14:00
Почему 7% а не 5% или 10%
Я. ..
Я. ..
5 вересня 2025, 14:47
«Як потенційні кандидати для такого часткового IPO розглядаються такі гіганти, як „Приватбанк“, НАК „Нафтогаз України“ та „Енергоатом“.»

СУПЕР! «ГЕНІАЛЬНО»!

Десь посміхнувся один Діас з каналу Більше золота, в котрого націоналізували в свій час акції укрнафти, при чому без жодних компенсацій))

Чому вони не зрозуміють, що ніхто не буде вкладати гроші в фондовий ринок країни, де по дзвінку можуть націоналізувати все що захочуть
Новини по темі
