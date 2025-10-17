Зростання реального ВВП у вересні сповільнилося до 1,2% — ІЕД

У вересні 2025 року темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% до попереднього року після 6,5% у серпні (уточнена оцінка на основі нових даних). Про це свідчать дані Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Зміни переважно зумовлені місячною волатильністю випуску сільського господарства. Реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві, за оцінкою, знизилася на 12% на підставі даних Мінекономіки щодо збору врожаю.

У переробній промисловості, валова додана вартість, за розрахунками ІЕД зросла на 4,3% у вересні.

Водночас у жовтні існує ризик погіршення ситуації через перебої з електропостачанням унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому, ВДВ у виробництві електроенергії, ймовірно, знизиться у жовтні після зростання на 9% у вересні.

Також, за оцінкою ІЕД, ВДВ у добувній промисловості у вересні зменшилася лише на 1,6%. У жовтні, ймовірно, падіння буде глибшим, оскільки росіяни пошкодили значну частину газовидобутку.

Темпи зростання торгівлі, за оцінкою, збереглися на рівні близько 3% у вересні порівняно з вереснем попереднього року. Водночас можливо, ми досить песимістичні щодо цієї оцінки з огляду на вище зростання торгівлі, яке прозвітував Держстат на 2 кв. 2025 року.

Реальна ВДВ у транспорті знизилася приблизно на 9% дпр (до попереднього року) у вересні, тоді як у жовтні показники, ймовірно, показник надалі погіршиться.

Зростання економіки у 2 кв. та 3 кв. 2025 року

За даними Держстату, реальний ВВП у 2 кв. 2025 року зріс на 0,7%.

З боку попиту зростало кінцеве приватне споживання — на 9% до попереднього року в реальному виразі. Ймовірно, це пояснюється стабільною виплатою зарплат та соціальних виплат, а також ліпшими споживчими настроями.

При цьому, реальне державне споживання скоротилось на 0,5%, ймовірно, через відсутність підвищення військового забезпечення та помірне зростання зарплат і купівлі товарів та послуг за бюджетні кошти внаслідок обмеженого бюджетного фінансування.

Валове нагромадження основного капіталу скоротилось на 2,5% найвірогідніше через меншу військову допомогу та видатки на закупівлю озброєння за рахунок держави.

Експорт товарів та послуг впав на 15,7% дпр через зупинку транзиту газу, а також відсутність залишків зернових, які були зібрані у 2021 2023 роках та були вичерпані раніше у 2024 році.

Імпорт товарів та послуг зріс на 4,5% дпр передусім через вищий імпорт продукції машинобудування (зокрема оборонного), енергоносіїв та інших груп товарів.

З боку виробництва, реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві впала на 23,4% через пізніший початок збору врожаю.

Втрата шахт та пошкодження газового видобування призвели до падіння реальної ВДВ в добувній промисловості на 10,4%.

Постачання електроенергії та газу зросло на 5,1% через ефект статистичної бази: у 2024 році в цей період Україна втратила половину теплової генерації електроенергії. Торгівля зросла на 4,7% завдяки зростанню роздрібної торгівлі, тоді як приріст оптової торгівлі залишався незначним.

Реальна ВДВ в транспорті впала на 6,4% дпр передусім через нижчий експорт.

ІЕД оцінює зростання реального ВВП у 3 кв. 2025 року на 2,6%.