Індекс українських акцій WSE підскочив на 5,4% на тлі домовленості про зустріч Трампа і путіна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 жовтня 2025, 19:02

Індекс українських акцій WSE підскочив на 5,4% на тлі домовленості про зустріч Трампа і путіна

Індекс WIG-Ukraine (індекс українських акцій) на Варшавській фондовій біржі (WSE) продемонстрував стрімке зростання у п’ятницю зранку. Індекс підскочив на 5,43%, досягнувши позначки 507,91 пункту. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Індекс WIG-Ukraine (індекс українських акцій) на Варшавській фондовій біржі (WSE) продемонстрував стрімке зростання у п’ятницю зранку.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це раптове зростання стало прямою реакцією на оголошену напередодні домовленість про зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним у Будапешті. Цікаво, що основний індекс біржі WIG20 у той самий час знизився на 1,81%.

Стрибок в агросекторі та вугільній промисловості

Значне зростання продемонстрували акції ключових українських компаній, які котируються на WSE:

  • Акції найбільшого виробника цукру «Астарта» зросли на 3,45%.
  • Компанія Milkiland підскочила на 13,26%.
  • Агрохолдинги ІМК, «Агротон» та KSG-Agro додали від 2,68% до 5,91%.
  • Акції агрохолдингу «Кернел» (який не входить до індексу) зросли на 2,47%.
  • Найбільш різкий стрибок — на 17,02% — показала компанія Coal Energy (чий видобуток зупинено через війну).

Різна динаміка на LSE та серед єврооблігацій

На Лондонській фондовій біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, динаміка була неоднозначною:

  • Гірничорудна компанія Ferrexpo злетіла на 10,08%.
  • Акції агрохолдингу МХП (найбільшого виробника курятини), після короткочасного зростання, подешевшали на 3,06%.

Щодо українських єврооблігацій на Франкфуртській біржі, які зростали кілька днів поспіль на очікуваннях зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у п'ятницю єдина динаміка була відсутня — папери змінювалися в межах 1,5%. ВВП-варанти на початку торгів знизилися на 0,37% до 81,35% від умовного номіналу.

Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами