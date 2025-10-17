Індекс українських акцій WSE підскочив на 5,4% на тлі домовленості про зустріч Трампа і путіна

Індекс WIG-Ukraine (індекс українських акцій) на Варшавській фондовій біржі (WSE) продемонстрував стрімке зростання у п’ятницю зранку. Індекс підскочив на 5,43%, досягнувши позначки 507,91 пункту. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це раптове зростання стало прямою реакцією на оголошену напередодні домовленість про зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним у Будапешті. Цікаво, що основний індекс біржі WIG20 у той самий час знизився на 1,81%.

Стрибок в агросекторі та вугільній промисловості

Значне зростання продемонстрували акції ключових українських компаній, які котируються на WSE:

Акції найбільшого виробника цукру «Астарта» зросли на 3,45%.

Компанія Milkiland підскочила на 13,26%.

Агрохолдинги ІМК, «Агротон» та KSG-Agro додали від 2,68% до 5,91%.

Акції агрохолдингу «Кернел» (який не входить до індексу) зросли на 2,47%.

Найбільш різкий стрибок — на 17,02% — показала компанія Coal Energy (чий видобуток зупинено через війну).

Різна динаміка на LSE та серед єврооблігацій

На Лондонській фондовій біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, динаміка була неоднозначною:

Гірничорудна компанія Ferrexpo злетіла на 10,08%.

Акції агрохолдингу МХП (найбільшого виробника курятини), після короткочасного зростання, подешевшали на 3,06%.

Щодо українських єврооблігацій на Франкфуртській біржі, які зростали кілька днів поспіль на очікуваннях зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у п'ятницю єдина динаміка була відсутня — папери змінювалися в межах 1,5%. ВВП-варанти на початку торгів знизилися на 0,37% до 81,35% від умовного номіналу.