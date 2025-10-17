Трамп планує зустрітися із Путіним впродовж двох тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом росії Володимиром Путіним упродовж найближчих двох тижнів, повідомляє Clash Report.

16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Після неї сторони домовилися про зустріч радників високого рівня вже наступного тижня.

Крім того, Трамп анонсував проведення нового саміту з Путіним у Будапешті, де планує обговорити можливість припинення, за його словами, «безславної війни» росії проти України.

На запитання журналістів, чи має він уже заплановану зустріч із російським лідером, Трамп відповів: «Я б сказав, протягом двох тижнів. Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться досить скоро. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо, уже призначено. Вони вже говорили про це».

У свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також повідомив про свою розмову з Трампом, зазначивши, що триває підготовка до мирного саміту, який має на меті «створити умови для припинення війни».

Очікування на зустріч із Зеленським

Трамп також повідомив, що в п’ятницю зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

«Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним і багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес», — відзначив Трамп.

У свою чергу чергу Зеленський та його команда були здивовані заявою президента США про домовленість із Путіним провести нову зустріч в Угорщині, повідомляє Axios.

Очікується, що на зустірчі Трампа й Зеленського буде обговорюватись можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк», на що раніше натякав президент США. Водночас після розмови з Путіним він змінив свою риторику.

«Нам також потрібні „Томагавки“. Їх багато, але вони нам потрібні. Ми можемо вичерпати власні запаси. Я не знаю, що ми можемо зробити з цим», — заявив Трамп.