Ціни на нафту падають: ринок нервує через надлишок пропозиції та майбутню зустріч Трампа і путіна

Світові ціни на нафту знижуються у п'ятницю, 17 жовтня, і прямують до тижневого падіння близько 3%. На настрої ринку тиснуть прогнози про зростання надлишку пропозиції у 2026 році, а також несподівана новина про домовленості між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним про нову зустріч щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 11:26, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,7% до $60,62 за барель, а американська WTI втратила 0,8%, опустившись до $57,02.

Саміт Трампа і путіна посилює невизначеність

На тлі візиту української делегації до Білого дому з проханням про ракети Tomahawk, Трамп і путін несподівано домовилися про новий саміт. Зустріч має відбутися в Будапешті протягом наступних двох тижнів.

Аналітик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga) вважає, що очікувана зустріч лідерів може сигналізувати про потенційне пом'якшення позиції США щодо росії, що, своєю чергою, штовхатиме ціни на нафту вниз.

Раніше ціни підтримувалися українськими ударами дронів по російських нафтопереробних заводах і загрозою вторинних санкцій для покупців російської нафти (зокрема, Індії та Китаю), але ця ситуація тепер може змінитися.

Надлишок та рекордне зростання запасів у США

Падіння цін цього тижня також було спричинене зростанням торгової напруги між США та Китаєм, що підживило побоювання щодо уповільнення світової економіки та зниження попиту на енергоносії.

Додатковим фактором тиску став прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про зростання надлишку пропозиції у 2026 році.

Крім того, Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило про різке зростання запасів сирої нафти на 3,5 мільйона барелів за минулий тиждень. Це значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зростання лише на 288 тисяч барелів.

Зростання запасів значною мірою пов'язане зі зниженням завантаження нафтопереробних заводів, які розпочали осіннє техобслуговування.

Водночас видобуток нафти в США зріс до рекордних 13,636 мільйона барелів на день.