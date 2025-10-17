Ціна першої криптовалюти знову пішла вниз. Вчора, 16 жовтня, увечері біткоїн в моменті впав до $107 662, але потім дещо відіграв свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Біткоїн продовжив падіння
На момент написання новини вартість активу становить $108 743. За добу біткоїн втратив 2,27%, за тиждень 10,34%.
Ethereum подешевшав до $3 914%. За добу актив знизився на 2,36%, за тиждень — на майже 10%.
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні. Найбільше падіння за останні 24 години у:
«Мінфін» писав, що масштабне падіння більшості криптовалют, яке розпочалося ввечері п'ятниці, 10 жовтня, спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. За даними аналітичної платформи Coinglass, за одну добу було примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд.
