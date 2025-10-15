В Україні сьогодні живуть понад 10 мільйонів пенсіонерів. Переважна більшість із них, а це понад 7 млн — за межею бідності. Про несправедливу формулу розрахунку пенсій, яка діє в Україні з часів попередніх реформ та чому саме ця формула перетворила пенсійну систему на пастку бідності, розповів NV Голова Податкового комітету
Чому індексація пенсій поступово скорочує їх до мінімальних
Несправедлива формула
Це не випадковість і не лише наслідок війни чи економічних криз. Одна з головних причин — несправедлива формула нарахування пенсії, закладена під час попередніх реформ у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». За цією формулою, розмір пенсії обчислюється не з реальної заробітної плати конкретної людини, а з «середньої зарплати за попередні три роки». В результаті працівник фактично недоотримує значну частину заробленого.
Уявімо працівника, який отримує платню на рівні середньої зарплати — 26 499 гривень. Він чесно сплачує внески, розраховуючи, що на пенсії матиме бодай частину цієї суми. Але держава для розрахунку бере не його фактичну зарплату, а умовну «розрахункову» цифру — 15 057 гривень (середня зарплата за 2022−2024 роки для обчислення пенсії).
При наявності необхідного страхового стажу (32 роки) для виходу на пенсію за віком замість 32% від 26,5 тисяч (тобто 8,4 тис. грн пенсії), людина отримує лише 32% від 15 тис. грн — близько 4,8 тис. грн пенсії, що є меншим за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних громадян (6 778,59). Пенсія занижується майже вдвічі.
Це не лише арифметика — це людські долі. Людина працює три десятиліття, сплачує внески, а в результаті отримує «крихти» від заробленої пенсії, які не здатні забезпечити навіть базові потреби.
У країнах ЄС діє зовсім інша логіка. Там пенсійні системи побудовані так, щоб максимально врахувати внески людини протягом її життя.
Ключове — там дійсно відшкодовується втрата заробітку, а не створюється штучна формула «усереднення». Наприклад:
- У Німеччині пенсія в солідарній пенсійній системі (перший рівень, без накопичувальної складової) становить у середньому 48% від останньої зарплати.
- У Польщі — близько 42%.
- У країнах ЄС у середньому пенсія має бути не менше 40% від заробітку.
В Україні ж навіть цієї нижньої планки не дотримано.
До чого тут індексація
Ще один інструмент несправедливості — індексація. Формально уряд «підтримує» пенсіонерів, коригуючи виплати з урахуванням інфляції та зростання заробітної плати. Та насправді це ручний процес: коефіцієнт визначається не від реального падіння купівельної спроможності, а виходячи з можливостей бюджету.
Звідси і результат: пенсії поступово скочуються до мінімальних. Людина, яка мала б отримувати гідну виплату за свої внески, через кілька років отримує фактично «соціальну допомогу».
Ще у 2024 році Кабінет Міністрів України оголосив про плани пенсійної реформи у 2025-му. Передбачалося:
- запровадити справедливу систему обчислення пенсій,
- гарантувати базову пенсію,
- усунути різницю між пенсіями, призначеними в різні роки,
- підвищити рівень життя пенсіонерів.
Це мало стати кроком до європейської моделі.
Що з реформою?
Але сьогодні Уряд відсунув реформу на невизначений термін. У проєкті Державного бюджету на 2026 рік немає коштів для запуску змін у солідарній пенсійній системі.
Сьогодні українська пенсійна система — це пастка бідності, у якій опинилися мільйони людей. Вони працювали, сплачували внески, а натомість отримали ілюзію соціального захисту. Якщо Україна прагне європейської інтеграції, першим кроком має стати відновлення справедливості для тих, хто вже віддав роки праці державі. Бо європейський вибір — не лише дороги та інвестиції, а й гідна старість.
Реформа — не просто потреба, а питання людської гідності. Я подав пропозиції до бюджету, які допоможуть запустити справедливий обрахунок пенсій, бо відкладати це питання зараз означає, що ще мільйони українців будуть приречені доживати в бідності.
