15 жовтня 2025, 15:30

Чому індексація пенсій поступово скорочує їх до мінімальних

В Україні сьогодні живуть понад 10 мільйонів пенсіонерів. Переважна більшість із них, а це понад 7 млн — за межею бідності. Про несправедливу формулу розрахунку пенсій, яка діє в Україні з часів попередніх реформ та чому саме ця формула перетворила пенсійну систему на пастку бідності, розповів NV Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев. «Мінфін» обрав головне.

В Україні сьогодні живуть понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Несправедлива формула

Це не випадковість і не лише наслідок війни чи економічних криз. Одна з головних причин — несправедлива формула нарахування пенсії, закладена під час попередніх реформ у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». За цією формулою, розмір пенсії обчислюється не з реальної заробітної плати конкретної людини, а з «середньої зарплати за попередні три роки». В результаті працівник фактично недоотримує значну частину заробленого.

Уявімо працівника, який отримує платню на рівні середньої зарплати — 26 499 гривень. Він чесно сплачує внески, розраховуючи, що на пенсії матиме бодай частину цієї суми. Але держава для розрахунку бере не його фактичну зарплату, а умовну «розрахункову» цифру — 15 057 гривень (середня зарплата за 2022−2024 роки для обчислення пенсії).

При наявності необхідного страхового стажу (32 роки) для виходу на пенсію за віком замість 32% від 26,5 тисяч (тобто 8,4 тис. грн пенсії), людина отримує лише 32% від 15 тис. грн — близько 4,8 тис. грн пенсії, що є меншим за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних громадян (6 778,59). Пенсія занижується майже вдвічі.

Це не лише арифметика — це людські долі. Людина працює три десятиліття, сплачує внески, а в результаті отримує «крихти» від заробленої пенсії, які не здатні забезпечити навіть базові потреби.

У країнах ЄС діє зовсім інша логіка. Там пенсійні системи побудовані так, щоб максимально врахувати внески людини протягом її життя.

Ключове — там дійсно відшкодовується втрата заробітку, а не створюється штучна формула «усереднення». Наприклад:

  • У Німеччині пенсія в солідарній пенсійній системі (перший рівень, без накопичувальної складової) становить у середньому 48% від останньої зарплати.
  • У Польщі — близько 42%.
  • У країнах ЄС у середньому пенсія має бути не менше 40% від заробітку.

В Україні ж навіть цієї нижньої планки не дотримано.

До чого тут індексація

Ще один інструмент несправедливості — індексація. Формально уряд «підтримує» пенсіонерів, коригуючи виплати з урахуванням інфляції та зростання заробітної плати. Та насправді це ручний процес: коефіцієнт визначається не від реального падіння купівельної спроможності, а виходячи з можливостей бюджету.

Звідси і результат: пенсії поступово скочуються до мінімальних. Людина, яка мала б отримувати гідну виплату за свої внески, через кілька років отримує фактично «соціальну допомогу».

Ще у 2024 році Кабінет Міністрів України оголосив про плани пенсійної реформи у 2025-му. Передбачалося:

  • запровадити справедливу систему обчислення пенсій,
  • гарантувати базову пенсію,
  • усунути різницю між пенсіями, призначеними в різні роки,
  • підвищити рівень життя пенсіонерів.

Це мало стати кроком до європейської моделі.

Що з реформою?

Але сьогодні Уряд відсунув реформу на невизначений термін. У проєкті Державного бюджету на 2026 рік немає коштів для запуску змін у солідарній пенсійній системі.

Сьогодні українська пенсійна система — це пастка бідності, у якій опинилися мільйони людей. Вони працювали, сплачували внески, а натомість отримали ілюзію соціального захисту. Якщо Україна прагне європейської інтеграції, першим кроком має стати відновлення справедливості для тих, хто вже віддав роки праці державі. Бо європейський вибір — не лише дороги та інвестиції, а й гідна старість.

Реформа — не просто потреба, а питання людської гідності. Я подав пропозиції до бюджету, які допоможуть запустити справедливий обрахунок пенсій, бо відкладати це питання зараз означає, що ще мільйони українців будуть приречені доживати в бідності.

Коментарі - 4

+
+12
karamon76
karamon76
15 жовтня 2025, 16:13
#
Чергова маніпуляція від Гетманцева. Існу ще так званий «Індивідуальний коефіцієнт зарплати». для наведеного вище приклада він буде 1,75. таким чином 15 057 грн знову стають 26 499 грн і пенсію розраховуєть на коректну суму.
+
+27
rudyy
rudyy
15 жовтня 2025, 16:13
#
Інформацію дає людина, до якої довіра в суспільстві на межі 1−2 відсотків, з партії, яка за 7 років при владі не може зменшити пенсії суддів і держслужбовців
+
0
bah55
bah55
15 жовтня 2025, 16:42
#
Дайош мін пенсію 12000 грн! Ура!
+
0
BigBend
BigBend
15 жовтня 2025, 17:03
#
Проблема в тому, що багато повиходили на пенсію після 15−20 років служби в мусарці чи десь в військоматі до 2014, ні дня не працювавши на державу по факту, а тепер їм пенсії платять військовослужбовці, які своєї пенсії можуть ніколи не побачити.
